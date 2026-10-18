Nu s-a menajat după gafa cu Rapid! Ce și-a reproșat jucătorul care a greșit decisiv

Formația pregătită de Daniel Pancu s-a impus grație celor două goluri marcate de Alex Dobre și se menține aproape de liderul Dinamo. De partea cealaltă, nou-promovata antrenată de Florin Maxim a suferit prima înfrângere după două victorii consecutive.

Alexandru Neacșa și-a cerut scuze colegilor după eșec

Alexandru Neacșa a explicat faza în care a comis faultul asupra lui Onea și a recunoscut că decizia arbitrilor a fost cea corectă. Fotbalistul hunedorenilor s-a arătat dezamăgit că echipa sa a plecat fără punct din Giulești, deși și-a creat oportunități de a marca.

„Un joc solid, am avut și noi ocaziile noastre, șansele noastre, dar când faci greșeli individuale cum am făcut eu, ce poți să faci? Nu, nu, a fost corect. Îmi cer scuze colegilor, am sărit la minge, nu l-am văzut pe Onea, am vrut să degajez mingea.

E greșeala mea. Puteam să înscriem, am avut mai multe ocazii de a marca, dar fotbalul se joacă pe goluri. Rapid nu ne-a surprins atât de mult. Am avut șansele noastre, mare parte din joc a fost al nostru. Încă o dată, fotbalul se joacă pe goluri”, a spus Alexandru Neacșa, la finalul meciului.