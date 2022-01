"Nu o să cedăm unor astfel de șantaje". Oficialii lui Dinamo, răspuns tranșant în cazul lui Steliano Filip 

Revenit la Dinamo în urmă cu un an, Filip a intrat în conflict atât cu fostul antrenor Mircea Rednic, cât și cu fanii lui Dinamo, iar fundașul spune că a primit mai multe mesaje sau apeluri cu amenințări, motiv pentru care nu își dorește să rămână la echipă.

Filip susține că a avut recent o ofertă din Ungaria, însă Dinamo nu a vrut să îl lase să plece gratis. În această perioadă, fotbalistul cu opt meciuri la naționala României nu face parte din lotul echipei, iar Flavius Stoican a anunțat că nici pentru derby-ul cu FCSB nu va fi luat în calcul.

"Filip nu va fi in lotul nostru pentru meciul cu FCSB. Filip este un capitol închis pentru noi la momentul acesta. Nu cred că se va schimba ceva în dorinţa lui de a continua la Dinamo, dar niciodată sa nu spui niciodată. La momentul ăsta, scurt, nu mă voi baza pe Filip. Când am venit aici, am încercat şi am crezut că va continua.

Pur şi simplu este căzut psihic, nu mai vrea să continue la Dinamo, am tras de el, am încercat. Important e ce face pe teren şi mai puţin vorbele, faptele mă interesează, dar starea lui de spirit nu s-a schimbat", a spus Flavius Stoican.

Răzvan Zăvăleanu, răspuns categoric pentru Steliano Filip

"I-am spus și lui Steliano: e un jucător tânăr, un jucător valoros, un jucător pe care ne bazăm și nu cred că fiecare putem să rupem contractele în momentul în care avem noi chef să facem lucrul ăsta. Îmi pare foarte rău, mi-e foarte simpatic, am discutat de foarte multe ori cu el, cred că e un băiat foarte sincer, dar eu trebuie să urmăresc interesul lui Dinamo, nu interesele personale. Și aici, dacă cineva vine cu o ofertă pentru Steliano, stăm la masă și discutăm.

E o chestie care ține de bucătăria internă a clubului. Nu o să cedăm unor astfel de șantaje. Orice jucător poate să vină și să spună lucrul ăsta. Câtă vreme mi-am asumat un contract, încerc să îl duc la capăt.", a spus Răzvan Zăvăleanu, potrivit Prosport.