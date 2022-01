"El nu a vrut să plece!". Ilie Dumitrescu, reacție tranșantă în cazul lui Steliano Filip 

Revenit la Dinamo în urmă cu un an, Filip a intrat în conflict atât cu fostul antrenor Mircea Rednic, cât și cu fanii lui Dinamo, iar fundașul spune că a primit mai multe mesaje sau apeluri cu amenințări, motiv pentru care nu își dorește să rămână la echipă.

"Acum o lună și jumătate, când am fost tras pe linie moartă, mi s-a spus că, dacă vreau, pot să reziliez, ei mă așteaptă. Antrenorul nu mă mai dorea și asta era situația. Atunci că am fost contactat de anumite persoane dacă vreau să mă duc în Ungaria. M-au întrebat de situația mea, le-am spus că pot veni liber de contract pentru că așa mi s-a transmis, am așteptat, nu am vrut să iau atunci o decizie. Am vorbit și cu Mister Stoican după, am încercat să revin și să fiu lângă echipă, dar, din păcate, nu se mai poate. Nu mai pot! M-am dus la antrenamente, am încercat să fac și cu echipa, dar am avut o discuție cu Mister și m-a înțeles. Nu am vrut să-i încurc, nu sunt concentrat, nu se mai poate.

Când au aflat că am această ofertă, mi s-a transmis că trebuie să aduc bani. Eu le-am spus că am două luni restanțe și că pot renunța la bani și să găsim o înțelegere. Din ce știu, cei din Ungaria au avut două opțiuni, eu și alt jucători. Ei deja ar fi luat un alt fundaș, care a mers liber sau împrumut.", a declarat Filip la DigiSport.

Ilie Dumitrescu, tranșant în cazul lui Filip

"În momentul în care el a fost scos afară din lot de antrenor cu acordul conducerii... el a fost într-o situație delicată în acel moment. 'Caută-ți echipă că nu mai poți să îți continui activitatea'. Și-a găsit băiatul echipă... el nu a vrut să plece, își dorea să joace.

Dacă îi spui jucătorului 'caută-ți echipă!'. Și-a găsit și el o echipă și acum...", a mărturisit Ilie Dumitrescu la DigiSport, la scurt timp după declarațiile făcute de fundașul dinamovist.