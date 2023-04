"Nu mă deranjează să câștig cu 1-0". Concluziile lui Tudor Băluță după victoria cu CFR Cluj 

Unicul gol al partidei a fost marcat de Adrian Mazilu (minutul 53), din pasa lui Tudor Băluţă. CFR Cluj a primit un penalty în minutul 88, la un duel între Gustavo Marins şi Rangelo Janga, dar arbitrul Sebastian Colţescu a revenit asupra deciziei după ce a urmărit reluarea video.

În urma acestui succes, Farul Constanța are un avans de patru puncte faţă de următoarea clasată, CFR Cluj, la jumătatea play-off-ului.

Campioana României a suferit primul eşec în play-off, încheind o serie de nouă meciuri consecutive fără eşec în campionat, cinci victorii şi patru egaluri.

Ce a declarat Tudor Băluță după Farul Constanța - CFR Cluj 1-0



"Ne doream cele trei puncte, mă bucur că am reușit. A fost o victorie muncită, ne-am bătut până în ultima secundă. Sunt foarte mândru de echipă, de băieți. Ne bucurăm acum, de mâine ne gândim la următorul meci.

A fost o poziție nouă pentru mine, dar mă bucur că am reușit să ajut echipa. A fost un gol foarte frumos, am mai avut și alte ocazii. Cred că am meritat victoria. Nu mă deranjează să câștig cu 1-0, atâta timp cât la final avem cele trei puncte. Mă simt foarte bine, sunt foarte fericit, îmi doresc să o țin la fel până la final. Titlul ne dorim cu toții, cred că am făcut un sezon extraordinar, fiecare victorie e importantă", a declarat jucătorul la finalul finalul partidei.