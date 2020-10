"Nu il mai cred pe Contra! Eu presimt asta!" Un fost dinamovist loveste din nou in proiectul spaniolilor! Ce spune dupa derby-ul FCSB - Dinamo

FCSB a invins-o pe Dinamo in derby, scor 3-2.

Danut Lupu, fost mare jucator la Dinamo, a comentat infrangerea 'cainilor' din derby-ul cu FCSB. Fostul mijlocas nu a fost atat de vehement asupra penalty-ului contestat de dinamovisti si spune ca greselile din defensiva echipei lui Contra au facut diferenta.

"Si stelistii daca s-ar fi intamplat invers ar fi spus ca trebuiau sa castige ei. Un joc bun de diviza nationala. Derby, nu cred ca mai poate fi numit cum era Dinamo - Steaua candva.

E urat sa pierzi dintr-un penalty inexistent, dar trebuie sa fim realisti. Meciul a inceput de la 2-0 pentru Steaua. Greselile alea sunt facute de ei, jocul de fotbal asteapta greseala adversarului. Cine greseste mai putin, castiga", a spus Danut Lupu la PRO X.

Danut Lupu: "Eu nu mai pot sa il cred pe Contra! Presimt ca salariile nu vor fi platite la Dinamo"

Fostul jucator al ros-albilor spune ca salariile la Dinamo nu vor putea fi platite, iar fotbalistii straini care au fost adusi nu vor mai da acelasi randament:

"Eu imi doresc ca aceste salarii sa fie si platite. In momentul in care salariile se vor plati, ok, inseamna ca oamenii astia isi doresc sa faca ceva. Momentan au adus niste jucatori pe sume foarte mari, la ceea ce joaca. Ei in Spania nu cred ca aveau mai mult de 7-8 mii. Cand se vor plati salariile eu o sa zic ok.

Momentan eu nu cred ca Dinamo sa mearga intr-o directie buna. Jocul de ieri ne da sperante, dar daca jucatorii nu isi primesc salariile la sfarsitul lunii vor mai juca? Noi romanii stam si 2-3 luni, dar eu nu cred ca acesti jucatori vor sta.

Eu nu pot sa il mai cred pe Contra. A spus ca daca nu se platesc salariile el nu se mai duce la antrenament. Nu s-au platit si el s-a dus.

In momentul in care se vor plati salariile, Contra va face o echipa buna pentru fotbalul romanesc. Dupa 4-6 luni Dinamo isi va face o echipa, dar eu am o presimtire ca salariile nu se vor plati", a mai spus Danut Lupu.