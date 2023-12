"Nu are nicio legătură cu ce s-a jucat pe teren". Reacție vehementă a lui Mihai Stoica după Universitatea Craiova - CFR Cluj

Unicul gol al partidei a fost marcat de atacantul Elvir Koljic (90), introdus după pauză. Bosniacul nu mai marcase în Superligă din aprilie. Universitatea Craiova a dominat jocul, dar CFR Cluj a avut ocaziile mai mare, între care două bare ale grecului Panagiotis Tachtsidis.

Jovan Markovic a bifat meciul cu numărul 100 în Superligă. Oltenii au câştigat toate cele trei meciuri sub comanda bulgarului Ivailo Petev.

CFR Cluj a ajuns la patru etape consecutive fără victorie, două egaluri şi două eşecuri.

Analiza lui Mihai Stoica după Universitatea Craiova - CFR Cluj 1-0

Oficialul FCSB a comentat partida dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj, declarând că ardelenii au fost superiori adversarilor, însă au fost lipsiți de șansă la ocaziile mari pe care le-au avut.

"CFR a făcut cea mai bună partidă din acest sezon. Pe Tachtsidis nu l-am văzut atât de activ pe faza ofensivă niciodată.

Unul dintre cele mai bune jocuri pe le-a făcute. Se întâmplă câteodată să nu intre, să ai ocazie după ocazie, dar să iei şi gol în ultimul minut, e prea de tot. E un rezultat care n-are nicio legătură cu ce s-a jucat în teren.

Până la urmă, dacă discutăm despre ultimii doi jucători care au atins mingea la gol - Koljic şi Roguljic - sunt jucători băgaţi de Petev.

Până acum, Petev are un hat-trick. Are trei meciuri din trei câştigate. Şi-a pus amprenta la meciul ăsta. Ok, astea sunt schimbările, dar uite că a fost inspirat De regulă, jucătorul meciului este un jucător de la echipa care a câştigat. Dar aici, pentru mine, jucătorul meciului este Tachtsidis", a spus Mihai Stoica, potrivit Orange Sport.