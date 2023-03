"Nu am avut destulă atitudine". Reacția lui Alex Ioniță după înfrângerea cu Hermannstadt

Unicul gol al partidei a fost reuşit de Silviu Balaure (minutul 32). Rapid a avut şansa egalării în final, dar Marko Dugandzic a ratat un penalty, şutul său fiind respins de portarul croat Karlo Letica (minutul 90+2). Lovitura de pedeapsă a fost acordat la un duel dintre Baba Alhassan (FCH) şi Mattias Kait (Rapid).

FC Hermannstadt, echipă penalizată cu 9 puncte, nu avea nicio victorie în acest an, adunând doar două puncte în şapte meciuri. Rapid a suferit a doua înfrângere la rând în campionat, având două victorii şi un egal în ultimele cinci etape.

Reacția lui Alex Ioniță după înfrângerea cu Hermannstadt



"Din înfrângeri înveți cel mai bun, ne doream să ne apropiem de Farul. Urmează meciul cu ei, iar o victorie ne-ar fi apropiat de locul întâi. A fost vina noastră, nu am jucat ceea ce trebuie. Nu știu să spun la cald, dar poate nu am avut destulă atitudine, trebuia mai mult. Indiferent cine joacă, trebuie să o facă foarte bine, dar în această seară nu ne-am ridicat la nivelul așteptărilor.

Îmi pare rău pentru Dugandzic, se mai întâmplă, sper să marcheze cât mai mult. Trebuie să analizăm ce am făcut greșit în această seara, pentru a repara. Urmează un meci frumos, cu Farul Constanța, ne dorim victoria", a declarat fotbalistul la finalul meciului.