"Nu ai cum să joci fotbal". Explicațiile lui Ștefan Târnovanu după victoria chinuită a FCSB-ului la Botoșani

Unicul gol al partidei a fost înscris de Mihai Lixandru (23), cu capul, în urma unui corner. "Lanterna roşie" a trecut pe lângă egalare în finalul meciului, dar Ştefan Târnovanu a avut o intervenție salvatoare la şutul lui Jaly Mouaddib (90+1).

FCSB e neînvinsă de şase etape, în care are patru victorii şi două egaluri. FC Botoşani rămâne ultima clasată, fără victorie în acest sezon.

Reacția lui Ștefan Târnovanu după victoria cu FC Botoșani

Portarul liderului din campionat a explicat că unul dintre motivele pentru care FCSB nu a avut o evoluție foarte bună a avut legătură cu starea gazonului.

"Un meci dificil pentru că am avut un gazon…. nu înţeleg de ce gazdele nu au vrut să-l ude. A fost impracticabil! Mă bucur că am câştigat şi am luat 3 puncte. Nu poţi să dai 2 pase, nu ai cum să joci fotbal. Dar mă bucur că ne-am adaptat.

Suntem bine, suntem pe primul loc, încercăm să stăm cât mai mult acolo. Vedem ce va face şi CFR Cluj.

Din fericire noi jucăm luna viitoare cu Israel, acum avem 2 meciuri şi vrem să le câştigăm şi să mergem la EURO. Dacă ne luăm după hârtie, probabil în Belarus e mai greu. Dar nu se ştie niciodată. Trebuie să luăm 6 puncte şi să ne calificăm", a declarat Ștefan Târnovanu, la finalul partidei.