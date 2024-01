Unul dintre jucătorii transferați de Zeljko Kopic la Dinamo este bulgarul Georgi Milanov (31 de ani), care evoluează pe postul de mijlocaș central și are un CV impresionant, cu patru titluri de campion (în Bulgaria și Rusia) și cinci sezoane în grupele UEFA Champions League.

Bulgarul vine să pună umărul pentru îndeplinirea obiectivului, acela de a salva echipa de la retrogradare. Acum, ”câinii” se află la șapte puncte în spatele următoarei clasate, Poli Iași, după 22 de etape.

Georgi Milanov a oferit un interviu în exclusivitate pentru PRO TV și spune că, de miercuri, va începe programul alături de staff-ul tehnic al celor de la Dinamo. Rămâne de văzut dacă acesta va putea debuta la echipă în derby-ul cu Rapid de sâmbătă (ora 20:00), având în vedere că a fost liber de contract în ultimele șase luni.

Georgi Milanov: ”Îmi place România, e aproape de țara mea”

„Știu că Dinamo e unul dintre cele mai mari cluburi din România, când am avut această șansă am vorbit cu antrenorul foarte clar despre asta. Mi-a plăcut să vin aici și să ajut echipa, acesta e cel mai important lucru pentru mine.

Îmi place ș România, e aproape de țara mea. Îmmi place și orașul și de asta am venit aici, să joc fotbal, pentru că nu am jucat de câteva luni și e important pentr mine. Sper să joc cât de curând, de mâine îmi încep programul și deja am făcut toate testele.

Am primit foarte multe mesaje și mă simt foarte bine să fiu aici, să joc cu acești fani. În fiecare zi vreau să mă îmbunătățesc, să joc și să am meciuri bune cu ei”, a spus Georgi Milanov, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV.

Crescut de Litex Lovech, bulgarul a făcut, în 2013, obiectul unui transfer la CSKA Moscova pentru 3,6 milioane de euro. În Rusia a câștigat două titluri de campion și a evoluat în cinci sezoane în grupele Ligii Campionilor, iar apoi au urmat transferurile la Grasshopers Zurich (Elveția) ș Vidi FC (Ungaria).

De asemenea, bulgarul are în CV și două titluri de campion în țara sa natală, ambele câștigate cu Litex.

Dinamo - Rapid, sâmbătă, ora 20:00

Meciul direct le găsește pe cele două mari rivale în părți diferite ale clasamentului. Rapid este pe locul trei, cu 36 de puncte, la egalitate cu locul doi, ocupat de CFR Cluj, în timp ce Dinamo este penultima în clasament, cu doar 16 puncte după 22 de meciuri.

”Câinii” vin după o înfrângere la limită cu Petrolul, scor 1-0, iar Rapid a câștigat dramatic în ultima etapă cu FCU Craiova, scor 4-3.