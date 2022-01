Noul pariu de la FCSB! S-a alăturat primei echipe și deja a impresionat: "O să auzim de el! Va fi mai mare"

Marea surpriză din lotul lui FCSB a fost tânărul portar Alexandru Maxim, în vârstă de doar 14 ani. Puștiul va fi al patrulea goalkeeper al vicecampioanei din cantonamentul de iarnă, urmând să participe la antrenamente alături de Andrei Vlad, Cătălin Straton și Ștefan Târnovanu.

Portarul Alexandru Maxim, pariul lui Mihai Stoica

Portarul Maxim este pariul lui Mihai Stoica, managerul general de la FCSB comparându-l recent cu goalkeeper-ul lui Real Madrid, Thibaut Courtois. Oficialul bucureștenilor a dezvăluit și înălțimea impresionantă a portarului de 14 ani, 1,99m.

"Eu am spus că avem un portar, Alex Maxim, care are peste 1.90m. Am văzut în presă că s-a scris că ar avea 1.88m.

Azi, când l-am văzut în cantonament, l-am întrebat: "Băi, Courtois, ce înălțime ai?" 1.99m! Nu este amotric. O să auzim de el. Am avut un Alexandru Maxim (n.r - actualul mijlocaș de la Gaziantep), dar ăsta va fi mai mare", a declarat Mihai Stoica, la Telekomsport.

Cum este prezentat pe site-ul lui FCSB portarul Alexandru Maxim