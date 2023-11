În cele din urmă însă Marius Ștefănescu a rămas la Sepsi OSK, unde fotbalistul cotat la 1.2 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, se mai află sub contract până la finele sezonului 2025/26.

Noi dezvăluiri despre Marius Ștefănescu, după ce s-a ales praful de transferul la FCSB

Attila Hadnagy, directorul sportiv al covăsnenilor, a vorbit despre Marius Ștefănescu și a subliniat că de când a picat transferul jucătorului la FCSB sau Rapid, Sepsi nu a mai primit nicio ofertă pe el.

„Avem o informație... că mai are doi ani de jucat, de contract cu noi. Nu am avut, după ce am renunțat să îl dăm la Rapid sau la FCSB, nu am mai avut niciun contact în privința lui. Nu cred că va pleca în această iarnă. Vedem ce va fi”, a spus Attila Hadnagy, potrivit iamsport.ro.

În acest sezon, Marius Ștefănescu a bifat 15 prezențe pentru covăsneni în campionat, a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de trei ori și să paseze decisiv într-o singură situație.

Motivul pentru care Marius Ștefănescu nu a mai ajuns la FCSB

Florin Vulturar, impresarul lui Marius Ștefănescu, a vorbit despre jucătorul său și a remarcat faptul că timp de șase luni au discutat cei de la FCSB cu Sepsi OSK în vederea mutării fotbalistului la București.

„Am fost în discuții vreo 6 luni (n.r. de la începutul anului 2023) cu Sepsi referitor la transferul lui Ștefănescu la FCSB, dar într-un final nu s-a materializat nimic.

Perioada trecută de transferuri a fost doar o tatonare, iar în perioada aceasta s-a discutat foarte mult și cu cei de la Sepsi, și cu domnul Georgescu (n.r. Mihai Georgescu, proprietarul școlii de fotbal Viitorul Mihai Georgescu) de la Cluj, pentru că știți că o parte din drepturile federative le are clubul domniei sale.

Nu este adevărat că domnul Becali a cumpărat cele 50 de procente deținute de domnul Georgescu. S-a negociat, știau și cei de la Sepsi că discutăm cu domnul Georgescu, ne-am înțeles la preț pentru cele 50 de procente, dar apoi s-a blocat cu cei de la Sepsi”, a spus Florin Vulturar, potrivit Fanatik.