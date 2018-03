Niculae a dat in toata lumea dupa esecul cu Craiova! "Are dreptate Becali, trebuie neaparat sa facem asta!" Ce l-a enervat pe patronul Astrei

Astra a pierdut primul meci din play-off, scor 0-1 cu Craiova, iar Ioan Niculae a rabufnit la final.

Patronul Astrei a dat vina pe arbitrul Tudor si pe propriul antrenor pentru acest esec. Ioan Niculae ii da dreptate lui Gigi Becali si spune ca s-ar impune arbitri straini pentru meciurile din play-off. Interasant este faptul ca inaintea confruntarii, oltenii au fost cei care l-au contestat public pe Tudor.

Nici Edi Iordanescu nu a scapat de critici. Antrenorul Astrei a fost mustrat de patronul echipei pentru faptul ca a jucat prea prudent.

"Are dreptate Becali, trebuie neaparat sa aducem arbitri. Cu un astfel de arbitru se poate deturna complet sensul unui joc. Iar antrenorul nostru crede ca si in play-off trebuie sa jucam la 0-0. De parca am lua cupa echipelor care nu primesc gol. Terenul? Terenul sub orice critica", a declarat Ioan Niculae la finalul meciului.