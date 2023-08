Nicoliță, în lacrimi pe Ghencea! Cum a trăit fostul jucător al FCSB revenirea echipei în „Templul fotbalului”

Bănel Nicoliță a descris această revenire ca pe o experiență unică și copleșitoare. Cu lacrimi în ochi, așa a privit Nicoliță din tribune meciul cu CFR.

„Cum să fie, sincer. Am avut lacrimi în ochi, a fost o seară specială pentru mine. Să avem stadionul, serios vorbesc, eu nu sunt un om să mint la televizor, sunt om natural. Am avut lacrimi în ochi când a început tot stadionul să cânte. Nu mai e vorba de Talpan sau de Gigi, e vorba de suporterul ăsta, care ține cu echipa asta”, a spus Nicoliță, potrivit Fanatik.

Nicoliță vrea să meargă în Ghencea alături de familie

Cu toate acestea, Nicoliță a dezvăluit că a ales să nu-și aducă fiicele la meciul de teama unor eventuale incidente cu Peluza Sud, dar este încrezător că în viitorul apropiat va putea împărtăși aceste momente speciale cu familia sa.

„Am vorbit cu fosta soție și mi-a spus că a văzut ea un banner mare, am zis bine OK. Cei de la FCSB chiar mi-au pregătit trei invitații, le-am spus că vin doar eu. Le era frică, zic OK. Era primul meci după 8 ani de zile în care noi ne doream să revenim din nou acasă”, a explicat Bănel Nicoliță.

Revenirea FCSB-lui în Ghencea i-a stârnit lui Bănel Nicoliță nostalgia și dorința de a mai juca măcar un meci pe acest stadion iconic. „Chiar aveam lacrimi, era minutul 2 și ziceam «băi frate ce înseamnă». Mă simțeam și eu acolo între ei, aș fi vrut să intru și eu acolo pe teren, să văd 28.000 de spectatori”, a adăugat el.