Elias Charalambous a oferit declarații cu privire la meciul de joi, 10 august împotriva lui Nordsjaelland din prima manșă a turului III de preliminar din Conference League.

FCSB s-a calificat în turul al treilea preliminar al UEFA Conference League cu emoții, după 1-0 și 3-2 împotriva echipei CSKA 1948 Sofia.

FCSB - FC Nordsjaelland e LIVE pe Pro TV și VOYO (joi, de la 21:30)

Antrenorul cipriot Elias Charalambous, venit în primăvara acestui an la FCSB, are un debut de sezon de vis, obținând șase victorii din tot atâtea posibile la comanda roș-albaștrilor. Adevărata provocare în campania europeană începe acum, mai ales că FCSB nu are amintiri fericite cu echipele din Danemarca. Sezonul precedent, echipa daneză Silkeborg a administrat grupării antrenate de Nicolae Dică la acea vreme, două eșecuri usturătoare. În ambele partide, Silkeborg a învins cu un neverosimil 5-0.

”De ce să nu poată fi învinși!?”, a întrebat încrezător Charalambous, care rămâne totuși cu picioarele pe pământ și recunoaște dificultatea avansată a duelului ce urmează. ”Meciurile sunt din ce în ce mai dificile cu cât avansezi, obiectivul nostru este să ne calificăm în următoarea etapă. Toate meciurile sunt dificile, dar depind de atitudinea noastră, mâine (n.r.: - joi, de la 21:30) ne dorim să controlăm meciul, e doar primul meci însă, așadar orice se întâmplă mâine nu va decide nimic, returul este decisiv.”

Antrenorul cipriot are încredere deplină în lotul său și scoate în evidență calitatea similară a ambelor echipe, astfel că FCSB poate lupta de la egal la egal cu liderul din Danemarca. ”Suntem două echipe în situații similare, am început bine, așa au făcut și ei. Au arătat că înscriu ușor, dar și încasează goluri, i-am analizat, ne-am făcut temele, cu siguranță și ei au făcut asta, dar ce contează e ce vom arăta pe teren”.

Trei meciuri a jucat Nordsjaelland în campionatul danez

A strâns trei victorii din trei partide

A marcat 10 goluri și a primit trei goluri

Nordsjaelland e pe primul loc, la egalitate de puncte cu FC Copenhaga

Primul meci din turul al treilea preliminar al celei mai noi competiții europene se va disputa mâine, 10 august ora 21:30 pe Arena Națională, urmând ca returul să aibă loc în Danemarca, joi, 10 august de la ora 17:30.

Articol scris de Eduard Muntean