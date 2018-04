Nicolae Dica viseaza la cel mai frumos cadou de ziua lui: "Ar fi senzational sa castigam atunci titlul!"

367 de scaune au fost distruse pe Arena Nationala la Steaua - Rapid.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League! Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Trebuie inlocuite intr-o saptamana. Urmeaza derbyul pentru titlu intre stelisti si CFR. Stelistii si rapidistii au aruncat cu scaune in jandarmi. Steaua armatei e buna de plata pentru ca a fost gazda la derbyul din liga a 4-a.

Stelistii vor sa bata recordul de spectatori la derbyul cu CFR. Se vand deja bilete, iar cel mai ieftin costa 10 lei.Dac-o bat pe CFR, stelistii pot fi campioni la inceputul lui mai, cand e ziua lui Dica.

"Ar fi senzational sa castigam titlul in acea saptamana. Ar insemna foarte mult, fac 38 de ani luna urmatoare, sa reusesc la primul an in liga 1, ar fi un lucru extraordinar" spune Nicolae Dica.