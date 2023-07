Nicolae Dică, 'ajutat' de FCSB să ajungă la FCU Craiova: "E legea compensației"

"Clubul nostru a ajuns la un acord cu Nicolae Dică pentru preluarea funcţiei de antrenor principal. Fostul atacant român, în vârstă de 43 ani, a semnat o înţelegere valabilă până la finalul sezonului şi vine alături de George Cotigă, cel care va fi antrenor secund", au anunţat reprezentanţii FCU Craiova pe pagina oficială de Facebook.

Ultima echipă pregătită de Nicolae Dică a fost CS Mioveni, formaţie retrogradată în eşalonul secund la finalul sezonului trecut. În vârstă de 43 de ani, Nicolae Dică a mai antrenat formaţiile FCSB şi FC Argeş.

În prima etapă a Superligii, FCU Craiova, condusă de pe bancă de Florin Drăgan şi Dan Vasilică, interimari, după plecarea portughezului Joao Janeiro, a fost învinsă de FCSB cu scorul de 3-1, la Târgu Jiu.

Ce a declarat Mihai Stoica despre numirea lui Nicolae Dică



Oficialul FCSB a dezvăluit că a discutat cu Adrian Mititelu înaintea confruntării din campionat, însă fără să fi abordat subiectul legat de numirea unui nou antrenor la formația olteană.

"Înainte de meci, am stat câteva zeci de minute cu Adrian Mititelu şi am discutat, am abordat multe subiecte, dar nu am discutat de Dică şi nici de eventualitatea ca el să aducă antrenor după meciul ăsta.

Cert e că erau şi destul de încrezători cei de la Craiova de cum se va prezenta echipa la meciul cu noi. I-am dat cumva o mână de ajutor lui Dică.

E legea compensaţiei. Sper ca în noiembrie să ne întâlnim acolo şi să bem o cafea împreună. Înţeleg că nu e foarte uşor să colaborezi cu el, dar rămâne de văzut ce se va întâmpla", a declarat Mihai Stoica, la Orange Sport.