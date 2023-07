Dică a semnat un contract valabil până la finalul sezonului cu FC U Craiova și sosește în Bănie alături de secundul George Cotigă. Fostul antrenor de la FCSB și CS Mioveni a fost prezentat oficial astăzi, în cadrul unei conferințe de presă.

Nicolae Dică dezvăluie de ce a ales FC U Craiova + promisiunea primită de la Adrian Mititelu

Nicolae Dică a explicat că a fost atras de proiectul și de condițiile de la FC U Craiova, dar și că Adrian Mititelu l-a asigurat că va avea parte de libertate totală la echipă.

Tehnicianul a anunțat, la fel ca patronul Adrian Mititelu, că obiectivul din acest sezon este calificarea în play-off.

"Am venit cu mare drag la FCU. Mi-am dorit să antrenez această echipă pentru că văd în ea un lot foarte bun pentru Liga 1. Îmi doresc să facem performanță. Sunt condiții foarte bune, lotul este bun, d-asta am ales să vin la FCU. Discuțiile avute azi cu domnu Mititelu mi-au dat încredere. Mi-a dat libertate să fac totul la această echipă. Asta nu înseamnă că nu voi avea comunicare cu dânsul. Eu comunic, îmi place să spun ce am de spus. Am mare încredere în ceea ce putem să facem. A trecut doar o etapă și cu siguranță vom arăta mai bine în viitor.

M-a sunat cineva din club azi dimineață. Am venit la Craiova, am avut această întâlnire de câteva ore. I-am spus dânsului ce îmi doresc să fac și a fost de acord. I-am spus cum văd fotbalul, ce vreau de la acești jucători. Important este ca și atunci când pierzi să ieși cu capul sus de pe teren. Dânsul mi-a spus că am libertate totală să fac.

E clar că ne dorim să fim în primele 6. Întotdeauna mi-am dorit să fiu sus. Vreau performanță, iar acest lot și aceste condiții mă obligă să fac performanță.", a spus Nicolae Dică.

FC U Craiova a debutat cu un eșec în prima etapă din Liga 1, 1-3 contra lui FCSB. Nicolae Dică va debuta cu o partidă contra lui Sepsi, în deplasare, vineri, de la ora 18:30.

Adrian Mititelu: "Dică va avea libertate totală. Nu e marionetă!"

Prezent la conferința de presă, Adrian Mititelu a întărit și el ideea potrivit căreia Nicolae Dică va avea libertate totală la echipă.

"Avem un antrenor în care ne punem speranța că în acest an vom reuși să ne îndeplinim obiectivul. A fost o vară tumultuoasă, cu un antrenor care după câteva zile a încheiat colaborarea, dar până la urmă totul e bine când se termină cu bine. Intrăm în normalitate de azi, iar Nic - așa cum îi voi spune de acum - este un antrenor bun, din noua generație.



Trebuie să fie sprijinit. E echipa ideală pentru a primi șanse, are un lot bun spre foarte bun, are condiții foarte bune. Noi o să-i asigurăm tot sprijinul și e un antrenor care are independență, are autonomia specifică postului lui și are mână liberă să își facă ordine în echipă cum crede de cuvință. Are puterea să-și facă echipa după cum gândește și după cum vede el.



E un antrenor liber, nu e marionetă sau cum spun alții. Vă asigur de asta, iar eu am mare încredere în el, pentru că a progresat. La ce condiții sunt aici, sunt premise foarte bune", a spus Adrian Mititelu.