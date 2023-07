„Se prefăcea că e expert TV, dar își căuta echipă!” Reacția lui Basarab Panduru după numirea lui Dică pe banca lui FCU

Panduru a vorbit despre decizia lui Dică de a se întoarce în antrenorat, susținând că Dică se prefăcea că este expert TV, dar în sinea lui era un antrenor în căutarea unei noi provocări.

„Am văzut că totul s-a întâmplat noaptea (n.r. - negocierile dintre Dică și FCU Craiova). Nu mă surprinde. E mai bine pentru el. El e antrenor și se prefăcea că e expert TV. El nu era expert, era un antrenor care își căuta de muncă. Și decât să faci lucrurile în felul ăsta, decât să te chinui, să fii așa și așa, să nu fii expert, mai bine te duci unde ești în largul tău.

Are și echipă bună. El s-a dus la Mioveni când părea că nu are șanse. A câștigat primele meciuri, apoi s-a terminat și acolo cu victoriile. S-a încheiat cu demisie, nu demitere. Pentru el, e cel mai bine. Are o presiune și el, dacă vrea să mai antreneze în Liga 1.

A antrenat la FCSB, apoi la Mioveni, acum are echipă bună, cred că trebuie să facă ceva. Am încredere în el, cred că o să facă treabă”, a spus Basarab Panduru la Orangesport.

Despre Nicolae Dică

Ultima echipă pregătită de Nicolae Dică a fost CS Mioveni, formaţie retrogradată în eşalonul secund la finalul sezonului trecut, tehnicianul reziliind contractul la 26 aprilie.

În vârstă de 43 de ani, Nicolae Dică a mai antrenat formaţiile FCSB şi FC Argeş.

În prima etapă a Superligii, FCU Craiova, condusă de pe bancă de tehnicienii Florin Drăgan şi Dan Vasilică, interimari, după plecarea portughezului Joao Janeiro, a fost învinsă de FCSB cu scorul de 3-1 (2-0), duminică seara, la Târgu Jiu.