Nicolae Badea, prima reacție după dineul organizat cu jucătorii de la Dinamo

Chiar înainte de barajul pentru promovare/menținere în prima ligă, jucătorii lui Dinamo, alături de antrenorul Dusan Uhrin, au fost prezenți la un dineu organizat de Nicolae Badea, care, se pare, este în continuare implicat la club.

Vestea că omul de afaceri i-a chemat pe jucători la dineul organizat în zona Herăstrău nu i-a picat bine administratorului judiciar Răzvan Zăvăleanu, care a pus accentul pe barajul cu Universitatea Cluj, esențial pentru viitorul lui Dinamo și din punct de vedere administrativ!

În cazul unei retrogradări, Dinamo ar avea de suferit nu doar la nivel de imagine, ci și din punct de vedere financiar. Ar pierde banii din drepturile TV și, cel mai probabil, câteva dintre sponsorizările clubului.

„Da, l-am plătit, pentru că nu știu ca, până acum, de când e în reorganizare Dinamo și de când se ocupă cei doi administratori de Dinamo (n.r. – Răzvan Zăvăleanu și Iuliu Mureșan) să fii organizat o ieșire la o apă minerală a lotului, nu la o masă.

Nu a fost o chestiune obligatorie, nu eu am stabilit participanții, nu am invitat pe nimeni în nume propriu, nu am sunat pe nimeni din jucători să participe sau nu. Participanții n-au fost stabiliți de mine”, a spus Nicolae Badea, conform PlaySport.

Răzvan Zăvăleanu: ”Nu era momentul pentru petreceri”

„Nu am fost invitat la dineu și nici nu aș fi vrut. Nu cred că e momentul de petreceri, ne aflăm în pregătirea unui baraj. Domnul Badea nu mai sponsorizează Dinamo. A fost un contract de sponsorizare, desfășurat înainte de procedura de insolvență, dar atât. Nu am informații certe, dar cred că nici jucătorii nu au mai primit bani de salarii de la Badea.

Oricine e binevenit să vină cu bani la Dinamo. Îi aștept pe toți, dar, din păcate, acest lucru nu se întâmplă. Aș vrea ca forțele dinamoviste să se coaguleze în jurul echipei și s-o sprijine într-un moment greu, dar pare că fiecare e pe drumul lui”, a spus Zăvăleanu, potrivit GSP.ro.