Neînfricatul Dan Alexa, băgat în corzi de FCSB. Ce a mai avut de zis despre FC Botoșani + Doi fotbaliști evidențiați

Dan Alexa, antrenorul celor de la Botoșani, și-a exprimat dezamăgirea după meciul din runda a 12-a, de pe teren propriu, contra FCSB-ului, 0-1.

FCSB a controlat prima parte a jocului și a luat un avantaj minim prin golul înscris de Mihai Lixandru după o lovitură de colț executată de Florinel Coman. A doua parte a meciului a fost mult mai echilibrată, iar elevii lui Dan Alexa au avut mai multe oportunități de a înscrie. Per total, FCSB l-a evidențiat pe portarul gazdelor, Răzvan Ducan. Florinel Coman a șutat din toate pozițiile și a ales să amenințe poarta și în situații în care putea pasa spre coechipieri aflați în poziții ideale de a înscrie.

Alexa, care a venit pe banca echipei lui Valeriu Iftime după ce o antrenase pe FC Brașov, a subliniat și jocul unor fotbaliști de la FCSB, dar a vorbit și despre maniera de arbitraj a centralului Florin Andrei, pe care l-a contrat de mai multe ori în timpul partidei de sâmbătă seara.

„Un meci în care am făcut o repriză a doua bună spre foarte bună. E greu să obţii ceva pentru că FCSB are o echipă cu mare calitate, şi îi evidenţiez pe Coman şi Olaru, sunt jucători de calitate, care pot oricând să producă ceva. Sunt supărat pentru că o înfrângere rămâne o înfrângere şi degeaba am jucat bine, degeaba am dominat pe final, degeaba FCSB a tras de timp, echipa asta are nevoie de puncte ca să iasă din situaţia în care se află.

Am fost supărat pe anumite decizii ale arbitrului, dar nu cred că a influenţat cu nimic rezultatul, cred că a fost un arbitraj bun. Sunt trist pentru că indiferent cu cine joci o înfrângere este o înfrângere. Nu cred că dacă era terenul mai bun ar fi jucat mai bine cei de la FCSB. Vreau să-i felicit, pentru că au jucători de mare calitate, ca să-i contracarezi trebuie să le dai gol şi asta este mai greu”, a declarat Dan Alexa.

Elias Charalambous, cipriotul de pe banca FCSB-ului, a punctat jocul lipsit de strălucire al elevilor săi. „A fost exact ceea ce am aşteptat. Astfel de meciuri sunt foarte dificile. A fost şi mai dificil că am avut vântul împotriva noastră în prima repriză. Ştiam că vom suferi. Nu am făcut cel mai bun meci al nostru, dar am câstigat puncte foarte importante. Sunt foarte fericit pentru Lixandru, pentru felul în care s-a antrenat, i-am şi spus că răsplata lui va veni, evoluţia lui este mai bună săptămână după săptămână. Avem multe meciuri de jucat şi toţi jucătorii trebuie să fie la un nivel înalt. Le mulţumim fanilor care au fost alături de noi!”, a spus Charalambous.

În urma rezultatului de sâmbătă seara, din etapa a 12-a, formația lui Elias Charalambous e lider, cu 29 de puncte, urmată de CFR Cluj, cu 25 de puncte, dar cu un meci mai puțin. Ardelenii joacă duminică seara, în deplasare, contra lui Dinamo. FC Botoșani rămâne pe ultimul loc în ierarhia Superligii, cu doar șase puncte după 12 partide.