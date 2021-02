Nedelcu a revenit titular la FCSB dupa 7 luni de pauza! "Ma simteam ca si cum as fi debutat!" Ce a spus jucatorul lui Toni Petrea

FCSB a pierdut in fata lui Dinamo scor 0-1, in optimile Cupei Romaniei.

Toni Petrea, i-a dat sansa revenirii lui Dragos Nedelcu, trecut printr-un adevarat calvar in ultimul an. Accidentat la ligamente din luna iulie a anului trecut in meciul pierdut de FCSB cu 1-0 pe terenul celor de la CFR, Nedelcu a fost operat si recuperat pentru partea a doua a sezonului. El a jucat pe postul de fundas central, a purtat banderola de capitan si a fost schimbat in minutul 66.

Dupa meci, fostul jucator de la Viitorul a declarat ca s-a simtit pe teren ca si cum ar fi debutat.

"Din pacate nu am obtinut rezultatul pe care il doream. Ne interesa foarte tare sa castigam in fata lui Dinamo si eu imi doream sa ii eliminam. Sunt totusi fericit ca am reusit sa ies sanatos de pe teren si sper sa ma antrenez si sa imi cresc nivelul pe teren. Da, am fost capitan astazi, ii multumesc clubului pentru incredere. Au fost niste senzatii noi. Ma simteam ca si cum as fi debutat. Dar ma bucur ca am iesit sanatos, cel mai important este ca nu am iesit accidentat. Supararea este mar,e pentru ca nu am reusit sa castigam .

Au fost foarte multe meciuri, suntem un lot de 23 de jucatori, unii jucatori mai au probleme si era normal sa le dea o sansa si celor care nu a destule minute.

Ne pare rau ca nu am castigat. Sincer, pentru conditia mea din acest moment conteaza sa imi recastig ritmul de joc, nu conteaza pe ce pozitie. Am gasit echipa foarte bine din punct de vedere fizic, eu zic ca anul acest suntem foarte bine pregatiti si avem sanse mari sa castigam campionatul, pentru ca acest este principalul obiectiv", a declarat Nedelcu.