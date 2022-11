Neagoe, dezamăgit după înfrângerea cu Univ. Craiova! Ce spune despre „roșul” primit de Chipciu pe final de meci

Eugen Neagoe a spus la finalul meciului că îl nemulțumește felul în care a primit U Cluj gol, deoarece își avertizase „elevii” cu modul în care atacă oltenii.

„Am fost cam dezamăgit că am luat gol la faza respectivă, pentru că știam că așa fac în momentul în care ajung în bangă.

Am avut puține față de ce mă așteptam eu și de ceea ce probabil se așteptau și băieții...

Le-am cerut să jucăm avansat, să le facem pressing, să nu-i lăsăm să paseze, dar nu am putut.

FC argeș are în componență jucători valoroși și cred că vor arăta diferit la meciul cu noi de la Cluj”, a spus Eugen Neagoe la finalul meciului.

Chipciu a văzut cartonașul roșu pe finalul meciului

În minutul 90+4 al meciului, Alex Chipciu a văzut al doilea cartonaș galben și implicit pe cel roșu, iar suspiciunea este că a făcut acest lucru, pentru a sta pe bancă în Cupă.

Eugen Neagoe a susținut că nu a discutat nimic de felul acesta cu mijlocașul Universității Cluj.

„Nu am planificat nimic cu Chipciu, o să am o discuție cu el, nu știu de ce a luat acel galben. Posibil că a vrut să ia galben ca să stea în Cupă, cum spuneți, dar nu știu nimic. Nu am discutat despre așa ceva”, a mai spus Neagoe.