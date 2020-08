"N-o sa ma mai vedeti prea mult pe mine!" Hagi, explicatii COMPLETE: Ruben Barrera i-a facut deja un raport despre echipa! Cat timp au durat negocierile

Dupa 10 ani de implicare totala la Viitorul, Hagi face un pas in spate.

Ruben Barrera (35 de ani) e alesul pentru banca Viitorului. Hagi spune ca negocierile cu antrenorul iberic au durat doua saptamani. Barrera stie deja totul despre echipa: i-a prezentat lui Hagi un raport detaliat. Hagi le recomanda fotbalistilor sa invete limba spaniola pentru a putea comunica mai usor cu antrenorul lor. Barrera a promis si el ca va invata romana cat de repede.

"Era un nod in gat cand le-am zis baietilor. De multe ori le-am zis jucatorilor ca plec, cand m-am suparat, cand... de multe ori le-am zis. Administrativ conduce Popescu, partea tehnica... trebuie sa fiu consultat, o sa iau si decizii. Tot ce se intampla tehnic in club, trebuie sa stiu. Am cautat sa gasesc un tanar cu energie, cu personalitate, vedem ce va iesi. Ruben e manager, nu e doar antrenor. Cred ca de doua saptamani am inceput sa vorbim cu el. Suntem convinsi de el.

Vine dintr-un fotbal ajuns la perfectiune. Are personalitate, stie fotbal mult, ii place sa joace ofensiv, cateodata poate prea mult. Din tot ce m-am informat, e un antrenor caruia ii place fotbalul ofensiv. La jucator nu conteaza varsta, conteaza valoarea si ce vei face. Asa e si la antrenor, nu e prea tanar. Principiul de baza: antrenorul castiga mai mult ca orice jucator. La noi principiul e: jucatorul nu schimba antrenorul. La noi e presiune. Cine rezista, rezista. Viata e o lupta, trebuie sa stii sa rezisti. Noua ne place presiunea. Presiunea vine de la rezultate.

Trebuie sa luptam sa fim cei mai buni, asta e presiunea. Ruben stia tot despre noi, mi-a facut si o analiza pe echipa. Acum a avut 3 zile libere si ne apucam de treaba. Fiecare jucator pleaca de la 0. E bine ca are 10 zile sa-i cunoasca, incercam sa intarim echipa. Eu le-as recomanda jucatorilor sa invete spaniola, e bine sa stie o limba in plus. El e obligat sa invete romana, macar cat de cat, sa stie ce zic, ce vorbesc fotbalistii. Lucrurile fundamentale, despre fotbal, trebuie invatate rapid. Si sa discute cu presa la un moment dat. Pe mine n-o sa ma mai vedeti prea mult pe la club, o sa vedeti. Poate la juniori ma duc, poate nu, poate stau in concediu", a spus Hagi la Telekom Sport.