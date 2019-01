"N-a mai venit la serviciu de doua saptamani!" Clubul din Liga 1 care vrea sa-si dea AFARA patronul a primit oferta de la Massone!

Cauta solutii pentru a scapa clubul de problemele financiare grave dupa ce patronul a fost dat disparut.

Nu e liniste nici in noul an la Iasi. Patronul Sabo e in conflict cu ceilalti sefi, care il acuza ca mai mult a costat clubul decat a produs pentru el! Presedintele Ambrosie spune ca Sabo nici nu s-a prezentat la munca de la inceputul lui 2019.

"Consiliul director a luat decizia de a reorganiza clubul. Ne vom redresa si vom avea linistea pe care ne-o dorim. S-au terminat banii din drepturile TV, de acolo au aparut problemele. De acolo au inceput ca nu mai platesc salarii, nu mai dau bani si asa mai departe. Avand acum experienta asta, vom fi mult, mult mai atenti pe viitor. Il invint pe domnul Sabo la serviciu, poate se uita la emisiune, n-a mai trecut de doua saptamani pe aici. Cine a zis ca-l da cineva afara? Noi reorganizam clubul! E usor de dat cifre, dar ele trebuie demonstrate si prin documente. Dumnealui spunea ca are contracte in valoare de peste 1 milion de euro. E fals. Multe dintre contracte, sunt cele pe care le-am avut noi cu partenerii nostri vechi.

N-a adus mai mult de 100 si ceva de mii de euro. Echipa lui de management ne-a costat peste 200 000 de euro. Am cheltuit mai mult cu ei decat am primit! La inceput, el a facut o oferta si a spus ca aduce 800 000 de euro in club. Ne-a prezentat garantii bancare. Parea ca e potent financiar, spunea ca in spatele lui sunt oameni puternici. A prezentat documente. Acum nu mai cred nimic, dupa ce am vazut ce s-a intamplat. Noi am avut 3 variante: Massone, un american si domnul Sabo. L-am ales pe Sabo, probabil cel mai prost din ce puteam alege", a spus Ambrosie la PRO X.