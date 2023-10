Meciul dintre cele două cluburi va conta pentru etapa restantă cu numărul cinci. Farul Constanța a beneficiat atunci de anularea partidei pentru un parcurs mai lejer în tururile preliminare din cupele europene.

Mircea Rednic, înainte de Farul - UTA: "Noi suntem înțelegători. Numai alții nu apreciază"

Mircea Rednic, antrenorul „Bătrânei Doamne”, a vorbit în cadrul conferinței de presă premergătoare întâlnirii și a subliniat că Farul deține jucători care pot face diferența, cum ar fi Constantin Budescu sau Louis Munteanu.

„Întâlnim echipa campioană, cu un lot bun, omogen, cu jucători care pot să facă diferența, cum sunt Budescu sau Louis Munteanu, chiar dacă trece printr-un moment greu. Acum se concentrează pe campionat, atunci (n.r. când a fost amânată partida) a fost un ajutor pentru ei, noi ca și club am fost înțelegători. Numai alții nu apreciază.

Eu când am declarat că din cauza nocturnei nu ni s-a dat golul am fost ironic, nu ai cum să nu vezi. Nu trebuie să fim luați de de fraieri, a fost gol. Eu am experiență și vă spun că atâta timp cât piciorul de sprijin e după linie e clar…Ca să lovești mingea cu celălalt picior trebuie să faci o pendulare, că-i mai mică, că-i mai mare, iar el a făcut o pendulare mare și s-a văzut clar că mingea a trecut de linie.

Poate se și impunea un al doilea cartonaș galben pentru Stolnik, dar dă-mi golul înainte de toate. Păcat, a fost un joc bun, iar asta ne dă încredere”, a spus Mircea Rednic la conferința de presă.

Farul & UTA, în campionat

După 12 meciuri desfășurate în primul eșalon al României, campioana en-titre, Farul Constanța, se află pe locul șapte cu 19 puncte. În consecință, echipa pregătită de Gică Hagi a înregistrat șase victorii, un singur rezultat de egalitate și cinci înfrângeri.

De cealaltă parte, UTA Arad se situează în subsolul clasamentului cu 11 puncte, după 12 etape disputate în Superliga României. Astfel, formația dirijată de Mircea Rednic a reușit să obțină două câștiguri, cinci remize și cinci eșecuri până în acest moment.