Farul Constanța - UTA Arad 2-2 | Al cincilea egal consecutiv pentru Mircea Rednic

Farul Constanța - UTA Arad 2-2

Final de meci!

Minutul 55 - GOOOL Farul Constanța! Campioana restabilește egalitatea, în urma golului marcat de Artean, după o centrare bună din corner a lui Budescu.

A început repriza secundă!

Final de repriză!

Minutul 26 - GOOOL UTA Arad! Ofosu driblează mai mulți adversari, îi pasează în interiorul careului lui Fabry, care șutează puternic și marchează.

Minutul 24 - GOOOL Farul Constanța! Rivaldinho restabilește egalitatea, profitând de o greșeală a portarului Iacob, care scapă mingea în poartă.

Minutul 7 - GOOOL UTA Arad! Oaspeții deschid scorul prin Micovschi, care a șutat foarte bine la colțul lung, după ce a primit o pasă excelentă de la Ofosu.

A început partida.

Farul Constanța - UTA Arad: echipele de start

Farul Constanța : Aioani - Sârbu, K. Boli, M. Popescu, Kiki - T. Băluță, Artean, Grameni - Gustavo Costa, Rivaldinho, Budescu

Rezerve: Buzbuchi - Dussaut, Diogo Quieros, G. Marins, N. Popescu, Borginho, Enes Sali, L. Munteanu, Iustin Doicaru

Antrenor: Gheorghe Hagi

UTA Arad : F. Iacob - D. Rodrigues, Conte, Benga, Abeid - Freitas - Micovschi, Fabry, C. Mihai, Ofosu - G. Cooper

Rezerve: Kucher, Stolnik, Carp, Stahl, R. Pop, Herald Marku, Omondi, Căpușă, Luckassen

Antrenor: Mircea Rednic

Farul Constanța are șansa de a reveni pe loc de play-off în restanța cu numărul 5 a Superligii României, dacă se impune în duelul de pe teren propriu cu UTA Arad. Campioana en-titre poate urca până pe locul cinci, trimițând-o pe Petrolul pe loc de play-out în cazul unei victorii.

Echipa lui Gheorghe Hagi este neînvinsă în ultimele patru meciuri, având trei victorii și o remiză, pe teren propriu în ultima etapă cu U Cluj, scor 1-1. De cealaltă parte, UTA nu are victorie în campionat de la finalul lunii august, când s-a impus cu 2-1 în fața FCSB-ului. Arădenii au două înfrângeri și patru remize consecutive, ultima cu Rapid, scor 2-2.

În sezonul trecut, Farul s-a impus în ambele întâlniri, fără să primească gol.

Farul a pierdut trei jucători pentru meciul cu UTA

„Jucăm împotriva unui bun prieten (n.r. Mircea Rednic) și un coleg cu care am jucat și crescut împreună. Sperăm ca la acest meci să fim mult mai inspirați în ultimii 30 de metri, pentru că la U Cluj am făcut un meci bun și ne-am impus la posesie, dar și la mai multe capitole.

Ca și jucători, accidentarea lui Nedelcu a recidivat la meciul cu U Cluj. Mai avem jucători ca Larie, care a ieșit la pauză și nu știm dacă va juca. Louis Munteanu are și el o mică problemă, dar încercăm să le gestionăm. Cojocaru, Androanche și Vînă sunt și ei accidentați, dar și Benchaib de care știți deja cu toții. Avem ceilalți băieți și suntem optimiști că vom face un meci mare și să luăm cele trei puncte pentru că avem mare nevoie.

UTA a crescut de la meci la meci, sunt convins că Mircea știe ce face, practic a demonstrat. O echipă destul de puternică, față de U Cluj este mult mai puternică și verticală. Cu siguranță de așteaptă un meci de luptă și foarte greu. I-am analizat, am văzut ce calități și defecte au.

Fiecare echipă care vine la Constanța e obligată să se apere, deci sunt obligate prin jocul pe care îl facem și prin mentalitate. Important e să fim noi și să avem capacitatea să înscrie”, a spus Gică Hagi, la conferința de presă dinaintea meciului cu UTA Arad.

Mircea Rednic, înainte de Farul - UTA: "Noi suntem înțelegători. Numai alții nu apreciază"

Mircea Rednic, antrenorul „Bătrânei Doamne”, a vorbit în cadrul conferinței de presă premergătoare întâlnirii și a subliniat că Farul deține jucători care pot face diferența, cum ar fi Constantin Budescu sau Louis Munteanu.

„Întâlnim echipa campioană, cu un lot bun, omogen, cu jucători care pot să facă diferența, cum sunt Budescu sau Louis Munteanu, chiar dacă trece printr-un moment greu. Acum se concentrează pe campionat, atunci (n.r. când a fost amânată partida) a fost un ajutor pentru ei, noi ca și club am fost înțelegători. Numai alții nu apreciază.

Eu când am declarat că din cauza nocturnei nu ni s-a dat golul am fost ironic, nu ai cum să nu vezi. Nu trebuie să fim luați de de fraieri, a fost gol. Eu am experiență și vă spun că atâta timp cât piciorul de sprijin e după linie e clar…Ca să lovești mingea cu celălalt picior trebuie să faci o pendulare, că-i mai mică, că-i mai mare, iar el a făcut o pendulare mare și s-a văzut clar că mingea a trecut de linie.

Poate se și impunea un al doilea cartonaș galben pentru Stolnik, dar dă-mi golul înainte de toate. Păcat, a fost un joc bun, iar asta ne dă încredere”, a spus Mircea Rednic la conferința de presă.