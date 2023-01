Motivul pentru care Rapid și Universitatea Craiova l-au pierdut pe Tavi Popescu: „I s-a interzis să vină la antrenament!”

Octavian Popescu (20 ani) a renăscut de când Mihai Pintilii (38 ani) a început să o pregătească pe FCSB. În 7 meciuri cu fostul închizător pe banca tehnică, „perla” lui Gigi Becali (64 ani) a marcat două goluri și a oferit 4 pase decisive.

Evoluțiile lui Octavian Popescu au intrat și în vizorul celor de la UEFA, care l-au inclus într-un top select al tinerilor cu potențial, alături de Goncalo Ramos (21 ani / Benfica), Alejandro Garnacho (18 ani / Manchester United) și Nico Williams (20 ani / Athletic Bilbao).

„Mijlocașul ofensiv a fost o apariție regulată pentru FCSB în sezoanele anterioare și a luat parte la competițiile internaționale încă de la împlinirea vârstei de 18 ani. Plin de fler și cu o viziune a spectaculosului, a atras comparații cu emblema românească Gheorghe Hagi”, a scris UEFA.

Adrian Iencsi dezvăluie de ce Rapid și Universitatea Craiova l-au pierdut pe Tavi Popescu

Până la a semna cu FCSB, Octavian Popescu a fost în curtea celor de la Rapid și Universitatea Craiova. Adrian Iencsi (47 ani), omul care l-a descoperit pe decarul roș-albaștrilor, a mărturisit că a insistat inclusiv la Mihai Rotaru pentru ca puștiul să fie păstrat în Bănie, doar că salariul foarte mic oferit l-au făcut să ajungă la clubul patronat de Gigi Becali.

„E un jucător extrem de important, cel mai bun jucător din România. Eu am crezut foarte mult în acest jucător din momentul în care l-am văzut prima dată la sub 17 la Regal Sport, care s-a transformat în Rapid.

Fiind antrenor la U19, îl vedeam la antrenamente, mi-a plăcut foarte mult de atunci. După aia, spre surprinderea mea plăcuta, mi-a fost oferit la Craiova, la echipa a doua, am acceptat din prima, practic a fost o trambulină pentru el.

(n.r. de ce nu l-a oprit Rapid?) N-am idee, chiar nu ştiu de ce nu l-a oprit Rapidul şi n-am înţeles, am mai spus, de ce nu l-a oprit Craiova. Eu am fost persoana care a insistat la Rotaru să-l semneze cât mai repede. Mi-a spus că se va rezolva, după aia... De fapt, i s-a interzis să mai vină la antrementele mele şi am fost foarte supărat. Lui i s-a oferit un salariu foarte mic. Tavi a fost sfătuit să nu accepte şi atunci lui i s-a interzis să mai vină la antrenamente.

Am fost foarte supărat, dar am înţeles situaţia. Eu mi-am văzut de drumul meu, el a ajuns în final la FCSB, unde a devenit un jucător foarte important”, a declarat Iencsi la Orange Sport.