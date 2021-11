Motivul pentru care Iordănescu a refuzat banii lui Becali! Ce a putut să scrie patronul FCSB-ului în documentul oficial

Edi Iordănescu a plecat de la FCSB după doar trei luni. Antrenorul a dezvăluit că a fost forțat de Gigi Becali părăsească echipa.

Cu toate că avea în contract stipulată o clauză de 500.000 de euro de care putea beneficia dacă Becali îl demitea sau dacă intervenea în alcătuirea echipei, Iordănescu Jr. nu a apelat la ea și a preferat să plece de la FCSB fără să încaseze niciun ban.

La conferința de presă susținută la baza de pregătire de la Berceni, antrenorul a precizat că a primit un răspuns umilitor din partea conducerii. Iar a doua zi, Gigi Becali a mărturisit că a trecut cuvântul „pomană” în documentul oficial.

„Da, i-am trimis despăgubiri, prin avocat, sub formă de 'pomană', aşa am scris eu, prin avocat, referitor la salariile pe noiembrie şi decembrie. Avocatul lui cerea 500.000 de euro, eu i-am propus pomană pe luna noiembrie şi decembrie, aşa am scris, aşa am considerat eu.

Avocaţii scriu ceea ce dictez eu. Ce, interzice legea să scrii 'pomană'?”, a declarat Gigi Becali pentru telekomsport.