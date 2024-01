„Am vorbit cu domnul Stoica!” Andrei Nicolescu a vorbit despre transferul lui Andrea Compagno 

Golgheterul din sezonul trecut al vicecampioanei României nu mai este dorit de Gigi Becali la echipă, iar plecarea sa pare iminentă. Andrea Compagno a fost dur criticat pentru prestațiile șterse din acest sezon, cu mult diferite față de sezonul trecut, și deși în vară finanțatorul a refuzat oferte pentru el, acum i-a scăzut chiar și prețul pentru a-l vinde.

Cluburi din Turcia, Ungaria și Kazakhstan s-au interesat de italian, iar Aktobe ar fi trimis și o ofertă oficială, care însă nu ar fi pe placul fotbalistului. Recent s-a scris și că ar putea rămâne în Superligă, la Dinamo, iar administratorul special Andrei Nicolescu a confirmat că a avut loc o discuție legată de Andrea Compagno.

Andrei Nicolescu, noi precizări în cazul interesului pentru Andrea Compagno

Deși a dezvăluit că a luat legătura cu Mihai Stoica pentru a discuta posibilitatea transferului lui Andrea Compagno, oficialul „câinilor” a transmis că a închis subiectul, în contextul în care condițiile transferului nu s-au schimbat în vreun fel.

„E chiar o speculație. Am avut o discuție cu cei de acolo și am înțeles că este exclus ca el să plece în România. Apoi, am aflat că s-ar fi schimbat termenii, apropo de transfer și condiții.

Nu s-a modificat nimic, am vorbit chiar azi cu domnul Stoica, dar nu este deloc așa. Evident, interes a fost, da, dar pentru că nu s-au schimbat condițiile nu mai avem ce face. Subiectul e închis”, a declarat Andrei Nicolescu la Digi Sport.

Compagno joacă la FCSB din vara anului 2022, când Gigi Becali a plătit 1,5 milioane de euro pentru a-l transfera de la FCU Craiova.

Golgheterul echipei în sezonul precedent, Compagno nu a avut evoluții pe măsura așteptărilor și în acest sezon. A marcat de patru ori în 22 de partide, iar site-urile de specialitate îi oferă o cotă de piață de 2,3 milioane de euro.