Dinamo îl vrea pe Andrea Compagno: ”Am vorbit cu Mihai Stoica”

Gigi Becali nu-l mai dorește pe atacantul italian la echipă, după ce s-a arătat în mai multe rânduri nemulțumit de evoluțiile acestuia în tricoul vicecampioanei.

Dorit în Turcia, Compagno ar putea continua în Superliga României, acolo unde este dorit de penultima clasată Dinamo București. Anunțul a fost făcut chiar de Andrei Nicolescu, administratorul special al clubului.

În perioada de mercato din iarnă, Dinamo a mai vrut să-i transfere de la FCSB pe Damjan Djokovic și Dorin Rotariu. Cei doi au refuzat propunerea venită din partea ”câinilor”.

Andrea Compagno este dorit de Dinamo

Dinamo va continua negocierile cu Mihai Stoica, managerul general al FCSB-ului, pentru transferul lui Compagno.

”Ne dorim un atacant, am avut niște ținte, dar se pare că au fost un pic prea sus pentru situația lui Dinamo de acum, nu am putut să le închidem și asta a complicat situația.

Ne-am reorientat, avem o nouă listă și negociem. Am fost aproape de doi atacanți, dar au fost diferențe de nivel, unul a fost Drmic de la Dinamo Zagreb, a apărut în presă. Celălalt mai avem o speranță, nu vreau să zic numele, poate iese ceva.

Am avut o discuție legată de Compagno cu oficialii FCSB-ului, am vorbit cu Mihai Stoica. O să reluăm discuțiile. Dacă ne interesează, ne-am putea asuma salariul lui. Ne-ar ajuta, am avea o nouă soluție în fața porții, acolo nu suntem eficienți”, a spus Nicolescu, potrivit Fanatik.ro.

Compagno joacă la FCSB din vara anului 2022, când Gigi Becali a plătit 1,5 milioane de euro pentru a-l transfera de la FCU Craiova.

Golgheterul echipei în sezonul precedent, Compagno nu a avut evoluții pe măsura așteptărilor și în acest sezon. A marcat de patru ori în 22 de partide, iar site-urile de specialitate îi oferă o cotă de piață de 2,3 milioane de euro.