Motivație suplimentară pentru rapidiști înaintea derby-ului cu Dinamo. Ce primă le-ar fi promis Dan Șucu pentru victorie

Neil Lennon se află sub o presiune uriașă din cauza rezultatelor (patru remize și o înfrângere în primele cinci etape). Giuleștenii sunt pe locul 15, penultimul, cu 4 puncte, în timp ce Dinamo are 8 puncte și e pe 5, cu cel mai bun atac din România (13 goluri, la egalitate cu Universitatea Craiova).

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 115 ori, de 50 de ori a câştigat gruparea alb-roşie, de 40 de ori s-a impus formaţia giuleşteană, iar alte 25 de partide s-au terminat la egalitate, informează LPF.

Prime speciale pentru rapidiști

Înaintea confruntării din Giulești, Dan Șucu i-ar fi anunțat pe jucători că există o primă specială dacă se impun în partida cu Dinamo.

Potrivit Fanatik, acționarul majoritar al clubului ar fi decis să ofere 10.000 de euro suplimentar pentru victorie, bani care ar urma să fie împărțiți între jucători.

Neil Lennon, înainte de Rapid - Dinamo

Întrebat despre dezamăgirea fanilor, care i-au cerut demisia în ultimele etape, Neil Lennon a spus că îi înțelege pe suporteri. În același timp, nord-irlandezul s-a apărat, transmițând că este un învingător și scoțând în evidență palmaresul bogat atât ca jucător, cât și ca antrenor.

"Cred că este de înțeles faptul că fanii nu sunt satisfăcuți de rezultatele de până acum. Am luptat foarte mult pentru a obține o victorie, însă nu am reușit. Tot ceea ce simt fanii, eu simt înzecit.

În cariera mea am câștigat 24 de trofee majore. Știu să câștig, doar că la momentul actual e nevoie de puțin timp pentru a schimba cultura, profesionalismul. Înțeleg complet frustrarea fanilor, iar eu simt o presiune autoimpusă care e mai mare decât presiunea de la oricine altcineva. Mesajul meu pentru fani? Și noi ne dorim la fel de mult ca voi.

Da, vor fi modificări în primul 11, dar nu multe. Sunt mulțumit de modul în care a arătat echipa și de modul în care a controlat jocul. Din punct de vedere defensiv am arătat foarte bine. La meciul trecut, golul adversarilor a venit dintr-o fază fixă. Am ratat și câteva ocazii importante spre final. Dacă am fi marcat, nu am mai fi avut acum toate aceste discuții legate de faptul că echipa nu câștigă. Trebuie să mergem mai departe și să continuăm să credem. Sunt convins că rezultatele vor veni", a spus Neil Lennon, la conferința de presă.



Conferință de presă Neil Lennon înainte de Rapid - Dinamo (17.08.2024) pe www.sport.ro