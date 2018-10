Momente dramatice la inmormantarea lui Ilie Balaci! Mama fostului jucator si-a pierdut cunostinta! FOTO

Oltenia plange! Ilie Balaci a fost inmormantat azi!

Ilie Balaci a fost condus pe ultimul drum de mii de oameni! Sicriul sau a fost dus la Biserica pentru slujba dupa ceremonia de la stadionul Ion Oblemenco, iar apoi a urmat inmormantarea de la cimitirul Sineasca. Mama lui Balaci n-a rezistat si si-a pierdut cunostinta imediat dupa ce fiul sau a fost ingropat! Femeia a fost urcata in ambulanta, unde a primit ingrijiri medicale, iar, in cele din urma, s-a intors langa familie. Ea a insistat sa nu fie dusa la spital, potrivit ProSport.



Fostul mare fotbalist Ilie Balaci a fost condus, marti, pe ultimul drum de cateva mii de persoane, care au dorit sa ii aduca un ultim omagiu celui denumit "Minunea blonda a Craiovei Maxima".

Jucatori, membrii staff-ului tehnic si conducerea clubului Universitatea Craiova, numerosi fosti fotbalisti - Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Gica Craioveanu, Florin Raducioiu, Silviu Lung, Emil Sandoi, Rodion Camataru, Sorin Cartu, Eugen Trica, Aurel Ticleanu, Danut Lupu, Flavius Stoican, Gabi Popescu, Pavel Badea, Silvian Cristescu, Costel Orac- precum si Mircea Lucescu, reprezentanti ai administratiei centrale (ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu) si locale (presedintele CJ Dolj, Ion Prioteasa, primarul Craiovei, Mihai Genoiu) au venit sa isi ia adio de la Ilie Balaci.

Dupa slujba religioasa oficiata la Biserica "Sf.Ilie" din centrul Craiovei de catre Mitropolitul Olteniei, IPS Irineu, Ilie Balaci a fost inmormantat cu onoruri militare in Cimitirul Sineasca, unde cei prezenti au aplaudat, i-au scandat numele si mesajul "Te vom iubi mereu!", iar suporterii au aprins torte.

Ilie Balaci, in varsta de 62 de ani, a fost gasit duminica dimineata acasa, la mama sa, intr-un apartament din Craiova, in stop cardio-respirator, de un echipaj al Ambulantei Dolj, care dupa ce a incercat cateva zeci de minute sa il resusciteze, a declarat decesul. Politistii de la Sectia 4 din Craiova au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta in cazul decesului lui Ilie Balaci, potrivit procedurilor, pentru a putea fi dispusa expertiza medico-legala. Medicii legisti au efectuat necropsia si, potrivit unor surse apropiate anchetei, cauza decesului ar fi infarctul miocardic.