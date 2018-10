ADIO, ILIE BALACI! Cortegiul a oprit in fata Universitatii. Sute de studenti au iesit in strada sa-l omagieze pe Balaci. Sunt mii de oameni pe strazi un tot orasul

Oltenii il omagiaza pe Balaci intr-un mod impresionant!

Sunt mii de oameni iesiti in tot orasul pentru un ultim salut in fata celui mai bun jucator din istoria clubului.



Cortegiul in care se afla trupul lui Balaci a oprit si in fata Universitatii din Craiova. Sute de studenti au venit pe scarile institutiei pentru a-si lua ramas-bun de la Balaci. Imnul Stiintei a fost cantat de mii de oameni, iar ultrasii au aprins din nou torte.



Mircea Lucescu va asista la inmormantare. Lucescu a fost la slujba, de unde a plecat apoi direct spre cimitir.