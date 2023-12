După 18 etape desfășurate în sezonul regulat al Superligii României, roș-albaștrii se situează pe prima poziție cu 37 de puncte, la cinci lungimi de ocupanta locului secund, CFR Cluj, dar și de Universitatea Craiova, care completează podiumul.

MM Stoica știe cine e "șeful" de la FCSB

Mihai Stoica, managerul general FCSB, a subliniat faptul că Vlad Chiricheș e un personaj important în vestiarul roș-albaștrilor, la fel cum Cristi Săpunaru, căpitanul Rapidului, "conduce" vestiarul din Giulești.

Așadar, oficialul liderului a remarcat lipsa lui Vlad Chiricheș de la FCSB. Jucătorul e accidentat și recent operat, fapt care îl va ține o lungă perioadă de timp pe bară la vicecampioana României.

"Am jucat cu frică, am ajuns să abia aştept să jucăm în deplasare. E un paradox. Mai vreau să spun ceva foarte important. Am spus săptămâna trecută şi speram să nu mi se confirme.

Din momentul în care Chiricheş nu a mai jucat, am avut o problemă. Cum la noi e Chiricheş, Rapid îl are pe Săpunaru. El e şeful lor. Şeful nostru e în tribună", a spus Mihai Stoica, potrivit OrangeSport.

Vlad Chiricheș a venit la FCSB în vară liber de contract. Inițial, fundașul central a semnat un contract în care primea 40 de mii de euro lunar, doar că din cauza accidentării stoperul și-a cedat 35 de mii de euro din încasări.

FCSB - Oțelul Galați 0-2

FCSB a făcut deplasarea la Galați pentru partida din a 18-a etapă a Superligii României cu Oțelul lui Dorinel Munteanu. La capătul celor 90 de minute, gălățenii au înregistrat toate cele trei puncte din confruntarea cu liderul.

Samuel Teles a deschis scorul în minutul nouă, ca Juri Cisotti să majoreze diferența în minutul 64 și să închidă tabela de marcaj la 2-0 în favoarea celor de la Oțelul Galați, în fața propriilor suporteri.