MM Stoica încinge spiritele înainte de Rapid - FCSB: ”Ce atmosferă să fie? Nu au ei fani să umple Arena Națională”

În urma rezultatului din Farul - CFR Cluj (1-0), FCSB ar putea urca pe locul doi în cazul unei victorii cu rivala din Giulești. Oficialul vicecampioanei este convins că echipa sa va câștiga împotriva Rapidului, care nu trece prin cea mai bună perioadă din acest sezon.

MM Stoica: ”Suntem prea buni în momentul ăsta”

Giuleștenii nu au nicio victorie în primele patru meciuri din play-off și sunt obligați să câștige cu rivala FCSB pentru a ține pasul cu echipele care se bat pentru locurile care asigură prezența în cupele europene.

Fanii Rapidului au epuizat în timp-record toate cele 14.000 de bilete puse în vânzare pentru derby. Chiar și așa, MM Stoica a oferit o reacție ”în stilul caracteristic” atunci când a fost întrebat de atmosfera din Giulești.

„Eu sunt sigur că noi o să câștigăm cu Rapid. Așa simțeam și înainte de meciul cu Farul. Suntem prea buni în momentul ăsta. Giulești e un stadion de 14 mii de locuri, ce atmosfera sa fie?

Băteam pe stadion de 18 mii de locuri, cât avea înainte. Să ne speriem de 14 mii, pentru ce? Poate dacă jucam pe Arena Naționala, cu 50 de mii de oameni, mai ziceam. Dar nu au ei fani să umple Arena Națională”, a spus MM Stoica, la Orange Sport.

Adrian Mutu, după ce fanii Rapidului i-au cerut demisia

După ce fanii Rapidului i-au cerut demisia lui Adrian Mutu la finalul meciului cu Universitatea Craiova, cele două părți au revenit la sentimente mai bune una față de cealaltă și au făcut pace, cel puțin pentru moment.

"Am citit presa, ce s-a scris. A fost o săptămână grea, presiune era și înainte, dar săptămâna asta a fost ceva mai mare. Lucrurile între mine și club sunt clare, după discuția pe care am avut-o și cu șeful galeriei am clarificat lucrurile.

Cred că ce am promis atunci când am venit la echipă am realizat. Sezonul trecut am promis că voi menține echipa în Liga 1, iar acum că voi conduce echipa în play-off, ceea ce s-a întâmplat. Bineînțeles, pretențiile au crescut, trebuie să ne ridicăm la nivelul așteptărilor.

Galeria noastră este pătimașă, pune mult suflet. Ar trebui să facem la fel și noi, să dăm 100% pe teren, să încercăm să câștigăm fiecare meci”, a spus Mutu.