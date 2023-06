MM Stoica, furios după ce a fost amendat de FRF: „E efectiv ceva strigător la cer!”

Reclamați de Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) pentru declarațiile controversate făcute pe parcursul sezonului trecut, cei trei conducători din fotbalulul românesc au fost audiați de Comisiei de Etică și Disciplină din cadrul FRF, în urma reclamațiilor depuse de CCA și FRF și amendați.

Gigi Becali, cunoscut pentru declarațiile sale impulsive, a primit un avertisment și a fost amendat cu suma totală de 25.000 de lei. Mihai Stoica, managerul general al FCSB, a primit și el un avertisment, însoțit de o amendă în valoare de 5.000 de lei. Neluțu Varga, patronul echipei CFR Cluj, a fost sancționat mai dur, cu o penalitate sportivă în valoare de 50.000 de lei și un avertisment.

MM Stoica a contestat dur sancțiunea primită, susținând că ar trebui să o plăteascu cu bani de la Monopoly, deoarece este dată pentru o declarație imaginară.

„Eu am fost amendat, pentru o convorbire imaginară. Ar trebui să plătesc cu bani de la Monopoly. E efectiv ceva strigător la cer. Am spus că faza aia necesită intervenție VAR, Compagno e pe jos și am spus că Vidican (n.r. Rareș George Vidican) vorbea singur. Pentru asta am fost amendat cu cinci mii. Mi se pare o chestie care nu are niciun temei. Când am spus clar când e imaginar! Acum nu o să mai relatez chestiile astea”, a spus MM Stoica, pentru Orangesport.

Gigi Becali - În temeiul art. 52.2.a cu aplicarea art . 12, 14 Bis și 15 din RD, pârâtul Becali George se sancționează cu Avertisment și penalitate sportivă de 10.000 lei.

- În temeiul art. 52.2.a cu aplicarea art . 12, 14 Bis și 15 din RD, pârâtul Becali George se sancționează cu Avertisment și penalitate sportivă de 15.000 lei

Ioan Varga - În temeiul art. 52.5 cu aplicarea art. 12, 14 Bis și 15 din RD, pârâtul Varga Ioan se sancționează cu Avertisment și penalitate sportivă de 30.000 lei.

- În temeiul art. 52.5 cu aplicarea art. 12, 14 Bis și 15 din RD, pârâtul Varga Ioan se sancționează cu Avertisment și penalitate sportivă de 20.000 lei.

Mihai Stoica - În temeiul art. 52.2/a cu aplicarea art. 12, 14 Bis și 15 din RD, pârâtul Mihai Stoica se sancționează cu Avertisment și penalitate sportivă de 5000 lei.