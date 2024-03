MM Stoica: "Eu prostie mai mare decât asta n-am auzit. Poate își iau concediu și se duc în Zanzibar!"

Florinel Coman(25 de ani) și Darius Olaru(26 de ani) au contribuit semnificativ la parcursul excelent al liderului FCSB până în acest moment al campionatului, marcând nu mai puțin de 28 de goluri, adică mai mult de jumătate din reușitele întregii echipe.

Criticile legate de dependența echipei de acești doi jucători nu au întârziat să apară, însă Mihai Stoica, președintele Consiliului Administrativ al FCSB, a respins vehement această idee. El a subliniat că echipa a reușit să obțină victorii notabile împotriva Universității Craiova și UTA și în absența lui Florinel Coman pe teren.

Mihai Stoica nu este de acord afirmațiile aduse

MM Stoica a ironizat criticile legate de dependența de cei doi jucători, comparând situația cu Real Madrid, care a avut accidentați toți fundașii centrali și a jucat cu jucători "improvizați". Totodată, a amintit de performanțele lui Rapid fără Rrahmani și Petrila.

”Eu prostie mai mare decât asta n-am auzit. Poate îşi iau concediu şi se duc în Zanzibar. Ca idee şi la Real au fost accidentaţi toţi fundaşii centrali, au jucat Carvajal şi Tchouameni, e posibil să cadă meteoritul şi să jucăm în Giuleşti. Rapid a făcut minuni şi fără Petrila, şi fără Rrahmani.

Fără Coman am spulberat Craiova, am bătut 4-0 pe UTA, că era suspendat, fără Coman am câştigat astea două meciuri, 2-1 cu Voluntari şi 1-0 pe Petrolul. Acum joacă amândoi. Sunt legitimaţi la noi, ce să facem acum?!”, a declarat Mihai Stoica, potrivit Orange Sport.

Înaintea derby-ului cu Rapid, Mihai Stoica a exprimat așteptări în privința atitudinii jucătorilor săi, subliniind că este nevoie de determinare și că FCSB are jucători mai buni decât Rapid în toate compartimentele.

”Aştept bărbăţie din partea lor. Dacă intră şi copii printre ei, nu scoatem un rezultat bun. Să joci valoarea pe care o ai şi consider că avem jucători mai buni decât are Rapid, în toate compartimentele şi nu vreau să supăr pe nimeni”, a adăugat Stoica, conform sursei citate.

Clasament Superligă