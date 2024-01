MM Stoica dezvăluie: ”Am informația asta de la Dinamo”

Darko Velkovski (28 de ani), care evoluează pe postul de fundaș central și este evaluat de site-urile de specialitate la 1,8 milioane de euro, a semnat cu Dinamo și vine să pună umărul la îndeplinirea obiectivului (salvarea de la retrogradare).

Pe lângă fundașul macedonean, la Dinamo vor urma, cel mai probabil, și alte transferuri în această perioadă. Mihai Stoica, managerul general al rivalei FCSB, are o informație ”din interiorul” clubului ”roș-alb”.

MM Stoica: ”Eu am informația asta de la Dinamo”

Oficialul vicecampioanei spune că Dinamo are la dispoziție un buget consistent în această fereastră de transferuri, care i-ar permite să aducă jucători importanți.

"Eu am informaţia asta, că Dinamo chiar poate aduce jucători, că are bonitate. E importantă treaba. Cine are bani se salvează. Cine nu are bani nu se salvează", a spus MM Stoica, la Orange Sport.

Dinamo are 16 puncte după 21 de etape în Superligă și este pe penultimul loc, la șapte puncte distanță de următoarea clasată, Poli Iași, pe care o va întâlni în etapele rămase din sezonul regulat.

”Câinii” vor începe anul 2024 la Ploiești, cu Petrolul, iar apoi va urma derby-ul cu Rapid, care se va disputa pe teren propriu.