Dică a semnat un contract valabil până la finalul sezonului cu FC U Craiova și sosește în Bănie alături de secundul George Cotigă. Fostul antrenor de la FCSB și CS Mioveni a fost prezentat oficial astăzi, în cadrul unei conferințe de presă.

Mititelu, aproape de retragerea din fotbal: "Implicarea mea se apropie de final. Cine suntem noi să luăm titlul?"

Adrian Mititelu a explicat că a fost indecis în ultimele zile, însă a hotărât să îl numească pe Dică după eșecul cu FCSB, de duminică seară. Patronul lui FC U Craiova spune că a contat și dorința fiului său.

De asemenea, Adrian Mititelu a anunțat la conferința de presă că este aproape de retragerea din fotbal și exclude posibilitatea ca echipa lui să câștige titlul prea curând.

"A contat și impresia foarte bună a lui Adiță. El a fost chiar fanul instalării lui Dică acum o săptămână-două, dar eu am fost într-o indecizie totală. Poate are mână mai bună Adiță. Oricum, implicarea mea în fotbal se apropie de sfârșit. Anii trec, iar oboseala psihică acumulată în acești ani își spune efectul. I-am spus și lui azi că pe mine războiul cu Rotaru mă ține viu.

Fotbalul merge înainte. Eu am construit echipa și va merge înainte, chiar dacă va avea alți patroni, alți proprietari. FCU va deveni ușor, ușor o forță. Azi suntem în 17 iulie 2023. În 17 iulie 2017 ne-am strâns și am reînființat clubul pe terenul ăla amărât, unde mi-au dat voie doar două ore. Hai să vedem în 7 ani unde suntem noi. Știți bine că în Craiova am intrat doar după trei ani. Bețe în roate, litigii, Rotaru m-a ținut 7 ani blocat ca să nu pot face bani și să nu-l ajung din urmă. Cu toate astea, în 2022 l-am bătut deja.

Titlu? E greu să luăm titlul. Cine suntem noi să luăm titlul? Hai să fim serioși, ce dracu'?! Cine suntem noi? N-avem cum. Avem niște mastodonți. Avem pe Gigi Becali, care e multimiliardar pe bune. Rapid e foarte puternică, iar mulți nu realizeaeză cine e Dan Șucu. Avem o echipă la CFR, care a confiscat trofeul atâția ani și care e susținuă foarte bine politic, ceea ce înseamnă forță, bani, arbitraje în meciurile directe. Dacă trebuia să meargă CFR, orice am fi făcut noi, n-am avut nicio șansă. Uite și Hagi, care a construit o fortăreață", a spus Mititelu.

FC U Craiova a pierdut în prima etapă din Liga 1, 1-3 contra lui FCSB. Nicolae Dică va debuta cu o partidă contra lui Sepsi, în deplasare, vineri, de la ora 18:30.