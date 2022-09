Mirel Rădoi, furios după remiza cu FC Voluntari: "Rezultat mincinos! Trebuie să intervenim"

Oltenii au fost mai periculoși, în special în prima repriză, însă FC Voluntari a reușit să deschidă scorul la 10 minute după pauză grație golului superb marcat de Vitalie Damașcan. Universitatea Craiova a egalat în minutul 71, după un penalty obținut și transformat de Andrei Ivan.

Mirel Rădoi, furios după remiza cu FC Voluntari:

După meci, Mirel Rădoi a catalogat drept mincinos rezultatul înregistrat, iar antrenorul Universității Craiova s-a arătat foarte nemulțumit de faptul că echipa sa a avut o mulțime de ocazii de a marca, însă a punctat o singură dată, din penalty.

"Rezultatul ne întresitează. În ceea ce privește ocaziile de gol și inițiativa, cred că rezultatul este mincinos, am fi meritat victoria. Nu am cum să nu-i felicit pe băieți pentru atitudine, nu le poate reproșa nimeni nimic în privința atitudinii. Doar de greșeli personale. Nu cred că există pentru cineva o urmă de îndoială că meritam cu prisosință victoria.

Nu mi-a plăcut golul lui Damașcan, știam că și-o face pe dreptul. Trebuia să-l blocăm, mai ales că avem trei fundași centrali. E un gol la care am avut partea noastră de vină, i-am ajutat.

Andrei Ivan suferă în continuare după accidentare, s-a văzut, dar, pe de altă parte, încerc să-l înțeleg. Apărarea adversă era foarte jos, n-avea cum să atace spațiile. A trebuit să-l scoatem din zona lui de confort, iar Markovic să atace profunzimea.

Dan Nistor a dovedit și înainte că e un jucător foarte bun. Mă bucur că face parte din echipă, are calitate, experiență și îi ajută și pe cei tineri. Acum îmi vin în minte foarte multe ocazii de a marca, aproape că mi-e greu să cred că am avut 17-18 situații de a marca și am marcat un singur gol. Aici trebuie să intervenim pentru a rezolva aceste probleme de la finalizare. Pot fi partide când jucăm prost și să avem doar una-două ocazii de a marca", a spus Mirel Rădoi.

În urma acestui rezultat de egalitate, Universitatea Craiova urcă pe locul cinci în Liga 1, la un punct distanță de Petrolul, în timp ce FC Voluntari a ajuns pe locul zece, cu 13 puncte, la egalitate cu FC Argeș.

În următoarea rundă, ilfovenii vor juca pe teren propriu cu CS Mioveni, iar Universitatea Craiova se va deplasa pe terenul lui FC Argeș.