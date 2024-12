Mircea Rednic s-a dezlănțuit după Oțelul Galați - UTA 1-1

Mircea Rednic a avut un discurs dur la finalul meciului cu trupa lui Dorinel Munteanu. Experimentatul antrenor a trimis o cascadă de reproșuri spre elevii săi pe care i-a acuzat că au primit golul foarte ușor.



"Puriul" a evidențiat și felul în care au gestionat jocul până la final jucătorii săi. Meciul a durat 96 de minute.



”Am spus că o să fie un meci de angajament, dueluri multe. În prima repriză am fost mult mai prezenți, am avut trei contraatacuri foarte frumoase. Păcat că la ultima pasă nu am găsit soluția cea mai bună. Repriza a doua a fost mult mai echilibrată și am luat iar gol din fază fixă. Foarte ușor am primit golul, nu aveau voie să te surprindă.



Mă bucur, e un punct într-o deplasare grea și pregătim ultimul meci de acasă cu Botoșani. Nu știu dacă au fost timorați, dar au fost relaxați. Ei trebuie să fie concentrați 95 de minute cât durează meciul. Ce mă îngrijorează, chiar dacă am avut vântul în spate, nu am reușit să avem ocazii.



Păcat, dacă eram puțin mai atenți puteam să intrăm cu 2-0 la pauză. Sunt foarte aproape locurile, cu o victorie poți să vizezi la play-off, iar cu o înfrângere încep scandările cu demisii. E echilibrat campionatul”, a declarat la finalul meciului Mircea Rednic, potrivit Digisport.