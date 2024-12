Muriqi l-a accidentat pe Stanciu la meciul România - Kosovo



Vedat Muriqi a fost în centrul atenției și la meciul România - Kosovo, disputat pe 15 noiembrie la București și abandonat de kosovari în prelungiri. Atacantul de la Mallorca l-a faultat pe Nicolae Stanciu, iar căpitanul tricolorilor nu a mai putut continua: "Am văzut că aveam gheata roșie și curgea sânge din picior. Aveam și piciorul amorțit puțin, nu simțeam foarte bine ce pățisem. După ce am vorbit cu doctorul am realizat că am avut un noroc mai mare. Plaga era între tarsiene. Nu m-am gândit cât aș fi stat dacă era fractură", spunea Stanciu, la câteva zile după accidentare.



Mijlocașul lui Damac, care între timp s-a recuperat, a ținut să transmită că nu l-a bănuit de intenție pe Muriqi.



"Muriqi m-a călcat. Am văzut faza, nu a avut intenție, și-a cerut scuze și după meci. A fost singurul ok de la Kosovo", mai spunea Stanciu, la Digisport.