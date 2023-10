Fotbalistul care l-a lăsat mască pe Jose Mourinho: "Nu mă așteptam"

De când s-a înțeles cu AS Roma, Jose Mourinho a bifat 120 de apariții la cârma clubului și a înregistrat o medie de 1.72 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Jose Mourinho a vorbit despre Romelu Lukaku, atacantul belgian care a fost trimis de către Chelsea sub formă de împrumut pentru acest sezon la AS Roma.

Tehnicianul a precizat că a rămas surprins de cât de mult a ajutat-o Romelu Lukaku pe Inter, unde a fost împrumutat sezonul trecut și unde a fost legitimat în perioada 2019-2021.

„Nu mă așteptam ca Lukaku să fie atât de important pentru Inter. E interesant. Lukaku de la Inter, la AS Roma să-l ajute pe antrenor e o dramă, Calhanoglu de la AC Milan, la Inter e minunat. La fel ca Vieri, Cannavaro și mulți alții. Surprinzător, nu?”, a spus Jose Mourinho, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

