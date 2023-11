Dinamo București a rămas fără antrenor, după ce Ovidiu Burcă a decis să-și părăsească postul în decursul acestei săptămâni. "Câinii", cu doar două victorii în această stagiune, sunt în căutarea unui alt antrenor în clipa de față.

Mircea Rednic face anunțul, după ce Dinamo a rămas fără antrenor

Mircea Rednic, fost antrenor la clubul din Ștefan cel Mare în mai multe rânduri, a vorbit despre situația de la Dinamo și a subliniat faptul că se simte foarte bine la Arad și că nu va ajunge la echipa "câinilor roșii".

"Acum știți cum e, când e un loc liber deja gata, toți ar trebui să sară pe mine…Dar nu mă caută nimeni, eu mă simt foarte bine aici, avem un proiect și sper să îl duc la capăt, ca să facem treabă bună.

La Dinamo decid acționarii de acolo, e treaba lor, dar ar trebui să aleagă un antrenor care a mai trecut pe la Dinamo. Nu e ușor, cum e și aici ceva special, spiritul Aradului, 'Bătrâna Doamnă', echipa orașului.

Și eu când am venit aici am avut rezultate, am zis că totul e miere, după care mi-am dat seama că în momentul când echipa scârțâie, și vorbesc de rezultate, mai sunt contestatari", a spus Mircea Rednic.

"Câinii roșii" se află în subsolul clasamentului pe poziția a 15-a, cu 10 puncte obținute după 17 etape desfășurate în sezonul regulat al Superligii României. Două victorii, patru rezultate de egalitate și 11 eșecuri au înregistrat până acum dinamoviștii.

Cum a reacționat conducerea de la Dinamo după plecarea lui Ovidiu Burcă

Eugen Voicu, acționarul majoritar din Red&White, a vorbit pentru PRO TV și Sport.ro despre despărțirea lui Ovidiu Burcă de Dinamo și a subliniat că îl respectă mult pe antrenor pentru ce a făcut la club.

"Am avut o discuție astăzi și concluzia pe care am tras-o foarte repede amândoi a fost că e bine să încetăm de comun acord relațiile contractuale.

A fost greu pentru toată lumea. Și pentru noi și pentru Ovidiu. Îl respectăm foarte mult pentru ce a făcut pentru clubul Dinamo și în același timp ca om consider că e un om cu caracter puternic.

Planurile noastre erau diferite, dar rezultatele sportive nu ne-au permis să continuăm și din păcate lucrurile se opresc aici", a spus Eugen Voicu pentru PRO TV și Sport.ro.