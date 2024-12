UTA Arad încheie anul pe locul 10, cu 25 de puncte în 21 de etape, iar Mircea Rednic recunoaște că încă se gândește la intrarea în play-off.

Mircea Rednic anunță schimbări la UTA din 2025



În fereastra de mercato din iarnă, Rednic anunță că UTA va face mai multe transferuri, iar la formația arădeană vor putea rămâne doar "jucătorii care sunt trup și suflet, cu sânge în instalație".



"Meritam. A fost un meci deschis, prima repriză echilibrată, poate cu un plus pentru ei. Mă bucur pentru băieți că au înțeles mesajul meu. Era foarte important ca azi să câștigăm, ținând cont și de tensiunea din tribună, de relația tribună-antrenor, tribună-jucători. Mai sunt multe lucruri de pus la punct. Oricum, am terminat mai bine decât sezonul trecut și ca loc, și ca puncte. Se putea și mai bine, dar am pierdut foarte multe puncte acasă. Îmi aduc aminte de meciul cu Rapid în minutul 90+3, de meciul cu Farul în minutul 90+4.



Acum vine o perioadă de pregătire. Mai mult ca sigur vor mai veni câțiva jucători pentru că trebuie să ne întărim mai ales în zona de atac, dar și în zona fundașilor centrali. Cei care nu își doresc să mai rămână, o să plece. Noi nu ne opunem. Vreau să rămână aici jucătorii care sunt trup și suflet, cu sânge în instalație. Aici e foarte greu, cerințele sunt mari, presiunea e mare. Sunt momente în care fanii nu au răbdare, dar azi s-au comportat foarte bine și au susținut echipa inclusiv în momentele grele.



Suntem la 6 puncte de locul 6. Am pus presiunea aiurea în trecut, dar mi se pare normal, având în vedere că anul trecut am terminat pe 7 și am dominat play-out-ul. Anul acesta este o creștere, dar am pierdut multe puncte. Poate dacă eram mai inspirați, lucrurile erau mult mai bune și în clasament, și ca joc", a spus Mircea Rednic, după meciul UTA Arad - FC Botoșani.

