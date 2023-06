Mircea Rednic a semnat! Contract până în 2025

După un 0-0 în tur cu Gloria Buzău, UTA a rezolvat problema menținerii în Superligă în returul de pe ”Francisc Neuman”, câștigat cu un categoric 5-1.

UTA Arad i-a decis viitorul lui Mircea Rednic!

Se pare că șefii UTA-ei i-au oferit un nou contract fostului antrenor dinamovist, valabil până în 2025, informează Fanatik.ro.

Chiar dacă s-a salvat de la retrogradare la baraj în acest sezon, Alexandru Meszar și ceilalți conducători ai clubului țintesc mai sus în următorul an și vor o calificare în play-off.

Obiectivul va fi dificil, dar nu imposibil, având în vedere că UTA este unul dintre puținele cluburi din Superligă care beneficiază de liniște din punct de vedere financiar, mai notează sursa citată.

Rapid, FCM Bacău, Al-Nasr, Universitatea Craiova, Dinamo, FC Vaslui, Alania, Xazar Lankaran, Astra, Petrolul, Standard Liege, CFR Cluj, Gent, Mouscron, Al-Faisaly, Poli Iași și Viitorul sunt celelalte echipe pe care le-a pregătit Mircea Rednic.

Mircea Rednic: ”Sunt multe lucruri de pus la punct”

„Am avut emoții până ne-am așezat mai bine în teren. Sunt foarte fericit, vreau să-mi felicit jucătorii, le-am zis să nu dezamăgim publicul, vreau să le mulțumim că au creat o atmosferă foarte frumoasă și ei ne-au împins când am avut nevoie.

Sunt multe lucruri de pus la punct. Nu vreau să vorbesc de plecări și veniri în momentul ăsta așa de frumos. Când am venit am avut o ușoară teamă, știam că dacă nu salvez echipa iar zic că Rednic e depășit, că nu face treabă. Mi-am călcat pe orgoliu, am zis că nu mai preiau echipe din mers. A fost un risc, la vârsta mea nu trebuie să mai risc”, a spus Mircea Rednic, după ce s-a salvat de la retrogradare.