Mihai Stoica, revoltat după anunțul lui Edi Iordănescu: "Sunați-l și întrebați-l dacă a vorbit cu cineva!"

Mai întâi, Edi Iordănescu a încercat să-l aducă în staff-ul său pe Mihai Pintilii, care a refuzat și a preferat să își continue activitatea la FCSB. Ulterior, selecționerul a dezvăluit că a discutat și cu Thomas Neubert, căruia i s-a propus postul de preparator sportiv la echipa națională.

Mihai Stoica, deranjat de discuțiile dintre Neubert și Iordănescu

Selecționerul a afirmat chiar că Neubert "și-a arătat deschiderea" pentru a lucra la națională, însă, în cele din urmă, l-a preferat pe Cristi Dragotă, preparatorul fizic de la CFR Cluj, care va lucra atât la campioana României, cât și la FRF.

Mihai Stoica s-a arătat surprins de informațiile oferite de Edi Iordănescu, spunând că nu știa despre discuțiile dintre selecționer și Neubert. Managerul general consideră că ar fi fost normal ca FCSB să fie înștiințată de planurile selecționerul, iar în cazul în care preparatorul fizic și-ar fi putut continua activitatea și la echipa de club, s-ar fi putut ajunge la o înțelegere.

"Am fost foarte mirat. N-am știut nimic. Probabil că Thomas Neubert nici nu s-a gândit vreodată că ar putea să meargă și nu ne-a informat ca nu cumva să iasă vreo discuție. Să pierdem preparatorul pe care l-a căutat ani de zile și pe care l-a primit după ce plecase în condițiile în care spusese că rămâne și a plecat? Am înțeles atunci, era o ofertă de nerefuzat, salariu de 300.000 de euro ca preparator fizic. Acum să plece din nou? Bineînțeles că pentru mine era o ofensă.



Noi am cedat și am renunțat la foarte multe să vină înapoi. Avem foarte multă încredere în el și ni l-am dorit foarte mult. Și cu Federația? (n.r - varianta ca Neubert să lucreze atât la FCSB, cât și la națională) N-aveam nicio problemă să fie așa. Dacă îl voia pe Pintilii, să rămână la noi și doar să meargă la acțiuni, n-aveam niciun fel de problemă, doar că un secund trebuie să meargă la Federație zi de zi.

Ca să fie foarte clar, eu, când am hotărât să-l aduc pe Eugen Nae două săptămâni, l-am sunat pe Oli, care era în Emirate și l-am rugat să îmi permită să vorbesc cu Nae și să-l lase două săptămâni la noi. N-avea serviciu atunci, dar așa am considerat eu, din respect pentru Oli să fac pasul ăsta pentru prima dată. Eu niciodată nu mi-aș permite să-i fac unui om pe care-l respect asta.



Cu FCSB nu a vorbit (n.r - Edi Iordănescu). Sunați-l și întrebați-l dacă a vorbit cu cineva de Neubert. Cu cine putea să vorbească? Cu Gigi sau cu mine. Tommy e din nou cu COVID. Până poimâine. E a treia oară, cu vaccin și booster", a spus Mihai Stoica, la Telekom Sport.

Edi Iordănescu l-a ales pe preparatorul fizic Cristi Dragotă, de la CFR Cluj

Dragotă și-a început cariera la centrul de copii și juniori al lui CFR Cluj, iar în 2017 a fost promovat la prima echipă.

Preparatorul fizic își va desfășura activitatea la echipa națională în paralel cu cea de la campioana României, spunea Edi Iordănescu, care explica și de ce nu a putut ajunge la o înțelegere cu Thomas Neubert, de la FCSB.

"În linii mari, am bătut palma cu Cristi Dragotă, pe care l-am avut la CFR Cluj. A fost şi Tommy Neubert pe lista scurtă, ei doi au fost în principal. În primul rând a contat că i-am cunoscut, am lucrat cu ei, am colaborat, am făcut-o bine. Cu Tommy chiar în două rânduri, şi la CSKA Sofia. Amândoi şi-au arătat deschidere. Ne-am dus către Cristi Dragotă şi pentru că disponibilitatea a fost mai mare şi din partea clubului, dar şi întelegere.

În plus, ei sunt mai acoperiţi decât este FCSB pentru că au doi preparatori fizici. Pot acoperi perioadele în care Cristi va fi cu noi fiind vorba de un part-time, nu full-time", a spus în urmă cu câteva zile Edi Iordănescu, potrivit as.ro.