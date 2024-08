Mihai Stoica, mesaj pentru un jucător de la FCSB: "Dacă nu poți trece peste asta, înseamnă că nu poți juca aici"

Cumpărat de la Sepsi pentru 1,3 milioane de euro, Ștefănescu a debutat foarte bine, cu gol și o prestație excelentă în Supercupa României contra celor de la Corvinul (3-0). Ulterior, extrema a avut prestații mai degrabă modeste, a trecut pe banca de rezerve și a fost ținta numeroaselor critici ale lui Gigi Becali.

Mihai Stoica: "Ștefănescu e clientul lui Gigi. Dacă nu poți trece peste asta, înseamnă că nu poți juca la FCSB"

Mihai Stoica spune că are în continuare încredere în Ștefănescu, însă îl avertizează pe jucător că trebuie să devină imun la criticile patronului.

"Ștefănescu a fost cel mai bun jucător în Supercupă. Sezonul se împarte în două. Am avut un trofeu pe masă la primul meci, s-a câștigat Supercupa, un trofeu foarte important și pentru suporteri, iar Ștefănescu a fost jucătorul meciului.

Eu nu l-am întrebat dacă e afectat de criticile patronului, uneori justificate, alteori considerăm noi nejustificafte, dar Ștefănescu e clientul lui. Asta e, n-ai ce să faci. Dacă nu poți trece ca jucător peste asta, înseamnă că ai o problemă și nu poți juca la FCSB.

Gigi, când e enervat de un jucător, dă în el de... el crede că îl poate motiva. Pe unii îi poate motiva, dar pe alții îi poate îngropa definitiv. Într-adevăr, Ștefănescu nu a crescut în joc, dar eu am mare încredere în el. Îl vedem cum se antrenează, e un jucător foarte inteligent și are calități extraordinare, dar nu e singurul cu o perioadă nefastă", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Gigi Becali, după eșecul cu Hermannstadt, 0-2: "Hal de fotbaliști. Am dat 1,3 milioane pe un fotbalist care nici nu e fotbalist"

De departe, cel mai dur discurs al lui Gigi Becali a fost îndreptat împotriva atacantului Daniel Popa, căruia i-a reproșat o eroare uriașă care se putea transforma într-un gol pentru echipa lui Marius Măldărășanu.

Și Marius Ștefănescu s-a aflat pe lista țintelor lui Gigi Becali. Patronul roș-albaștrilor i-a reproșat fotbalistului venit de la Sepsi că ”a uitat fotbalul”.

"Am avut mare încredere în Tavi Popescu, că face, că drege, ziceam că ne punem baza în el, și Tănase... Dai numai mingea în spate. Tănase, numai mingea în spate. Ce să facem, asta-i treaba, ăsta-i fotbalul românesc, nu există valoare. Naționala a ajuns cu mare noroc, nu avem valoare, dacă echipa care a câștigat campionatul pierde cu 0-2 la Sibiu, ce valoare are campionatul ăsta, ce valoare are FCSB?

Hal de fotbalist (n.r. Daniel Popa), are mingea în careu, vine mingea la el singur și zice ’hai că dau pasă să dai gol’, el Popa. Vine mingea la el și dă la cinci metri la adversar. Îți dai seama ce hal de fotbaliști sunt ăștia? E chestiune de valoare. E de râs. Tu îți dai seama așa ceva? Nu îți vine să crezi!

Am dat 1.3 milioane pe un fotbalist (n.r. Marius Ștefănescu), care nici nu e fotbalist, nu l-am văzut fotbalist. Ei joacă la echipele mici, când ajung la FCSB... Ce să facem, dar o scoatem noi la capăt. Se descurcă el, Tănase. Le zic și eu că nu au valoare ca să se învețe minte", a spus Gigi Becali la Digi Sport.