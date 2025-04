Iosif Rotariu, fost component al României la Coppa del Mondo și finalist al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua în 1989, vorbește într-un interviu pentru Sport.ro despre unul dintre preferații săi din Superliga, atacantul celor de la CFR Cluj, Louis Munteanu.

Component al reprezentativei de tineret, atacantul lansat de Academia Hagi va juca în iunie la EURO U21 cu selecționata condusă de Daniel Pancu. Rotariu (25 de selecții / un gol în prima reprezentativă) îl compară pe Munteanu, ca stil de joc, cu un mare fotbalist francez.

Iosif Rotariu, interviu pentru Sport.ro: "E foarte greu să anticipez cine va câștiga titlul în Superliga"

Domnule Rotariu, un tenis sau fotbal-tenis?

Mai joc și tenis, și fotbal-tenis, mă mențin în formă aici, la Timișoara. Aștept să se construiască și stadioanele, vreau să avem și noi, în Timișoara, arene moderne. Mă uit la toate meciurile de la noi, partide de afară...

La noi ați identificat campioana din acest sezon?

E foarte greu să anticipez cine va câștiga titlul. Sunt echilibrate meciurile din play-off, în fotbal o echipă puternică se distanțează de celelalte, acum nu se mai întâmpă asta în campionatul nostru. Au coborât nivelul echipele și s-au echilibrat meciurile. Nu mai sunt jucătorii care făceau diferența. Înainte puteai să spui despre o echipă din play-off că va fi campioană cu mult timp înainte de final.

Iosif Rotariu: "Louis Munteanu e un atacant inteligent, are personalitate de când l-am văzut prima dată, avea 15-16 ani"

Vă mai place Louis Munteanu?

Mi-a plăcut și îmi place foarte mult, e un atacant inteligent, un vârf de atac care creează spații, inteligent în joc, se duce pe culoare, știe când să intre în un-doi-uri, apare la finalizare, are execuții, dar e și un jucător de ultimă pasă. Va fi un jucător foarte important pentru România.



În cât timp?

În doi-trei ani... În plus, are execuții și cu stângul, și cu dreptul. Nu se vede ca la alți fotbaliști, cu ochiul liber, care e piciorul de bază al lui X sau Y în fața porții. El nu pierde timp, fructifică fiecare secundă pe care o are într-o situație clară de a marca. Și asta înseamnă că are și știință și inteligență, dar se și poate baza pe un repertoriu tehnic. E crescut la academia lui Gică (n.r.: - Hagi), are un background excelent. Depinde doar de el cum va progresa, e tânăr.



Tupeul lui îl va ajuta sau îl va trage în jos în carieră?

Are personalitate de când l-am văzut eu prima dată, avea 16 ani, era campion național, juca într-o generație cu un an mai mare. Se vedea clar că e un fotbalist de viitor, tot vârf juca. Ca să-i scot în evidență marea lui calitate... Aș spune că e foarte mobil. Asta îmi place la el cel mai mult și cred că-l va ajuta în carieră. Dacă vă uitați bine la tot ce face în timpul meciurilor, veți vedea că apare unde nu te aștepți, coboară mult să-și ia mingi. Asta denotă că-și dorește să aducă un plus, că e conștient de calitățile sale.

Iosif Rotariu: "Păstrând proporțiile, îl compar pe Louis Munteanu cu Benzema"



I-ați făcut un portret interesant din ce mi-ați spus. Cu ce atacant din fotbalul mare l-ați compara?

Cu Benzema! Inteligent în joc, execuții și cu stângul, și cu dreptul. Bineînțeles, păstrând proporțiile. E greu să ajungi la nivelul lui Benzema, dar seamănă ca stil cu fotbalistul francez. Și e și altruist. Și această trăsătură îmi aduce aminte de Benzema. Intra în combinații... Același gen de jucător și Louis Munteanu. Repet, păstrând proporțiile.

V-a plăcut mult Benzema?

Mi-a plăcut mult Benzema la Real Madrid. Rămân, printre alții, preferații mei pe acest post doi olandezi.

Cine?

Marco van Basten și Ruud van Nistelrooy. Bine, mai sunt mulți atacanți care mi-au plăcut.



Trebuia convocat de Mircea Lucescu la naționala de seniori Louis Munteanu?

Numai domnul Lucescu știe, dânsul are o carieră uriașă în spate, știe cel mai bine. Louis Munteanu are timp, așa cum ți-am spus, va fi în doi-trei ani un fotbalist de top al României.