Transferat la FCSB după mai multe sezoane excelente în tricoul lui Sepsi, Ștefănescu nu a reușit încă să se impună în echipa campioanei. Până acum a evoluat în 12 meciuri (9 ca titular), a marcat două goluri și a oferit un assist.

Laszlo Dioszegi: "Am primit 300.000 de la FCSB pentru Marius Ștefănescu. Așteptăm și ceilalți bani"

Gigi Becali l-a criticat public în mai multe rânduri pe Ștefănescu, spunând inclusiv după turul cu LASK Linz (1-1) că fotbalistul transferat de la Sepsi "nu are nicio realizare", în ciuda sumei mari plătite, 1,3 milioane de euro.

Laszlo Dioszegi, cel care se arăta nemulțumit la începutul acestei săptămâni de faptul că FCSB nu a plătit încă transferul lui Ștefănescu, spune acum că a primit o tranșă.

"Am primit 300.000 de euro de la FCSB. Nu am mai discutat cu domnul Becali. Așteptăm să sosească și ceilalți bani. Eu nu am fost supărat pe domnul Becali, dar cei de la presă m-au întrebat și trebuia să spun adevărul. Am spus lucrurile așa sunt sunt.

Eu nu vreau să spun despre cum joacă Ștefănescu, dar un lucru e cert, că Ștefănescu nu e la capacitatea sa maximă. Eu cred că este un jucător mult mai bun decât ce a arătat în ultimele meciuri la FCSB, însă timpul va rezolva totul. Știți cum e răbdarea... vrei sau nu vrei să ai răbdare, timpul trece. Vom vedea ce se va întâmpla, dar un lucru e cert: Ștefănescu e un jucător mult mai bun decât a arătat în ultimele meciuri", a spus Dioszegi, pentru PRO TV.

Laszlo Dioszegi: "Nu ne-am gândit la revenirea lui Ștefănescu, dar dacă FCSB ne caută anul viitor e altă problemă"

Întrebat dacă ar lua în calcul o revenire a lui Marius Ștefănescu la Sepsi, având în vedere că Gigi Becali pare aproape de a-și pierde răbdarea, patronul covăsnenilor spune că nu s-a gândit la acest aspect.Totuși, Dioszegi lasă ușa deschisă unei repatrieri în 2025, dacă FCSB nu-l va mai dori pe Ștefănescu.

"Nu ne-am gândit la revenirea lui Ștefănescu la Sepsi. În primul rând, să vină banii pentru el și după vedem ce se va întâmpla. Noi l-am vândut și pe Safranko, iar peste un an de zile s-a întors, deci nu există o restricție ca Ștefănescu să nu revină la Sepsi. Dar nu ne-am gândit la asta și nici nu vrem să ne gândim. El e jucătorul FCSB-ului. Dacă ei ne caută în iarnă sau anul viitor, asta e altă problemă", a mai spus Dioszegi.

Laszlo Dioszegi: "Niciodată nu voi mai spune niciodată în fotbal. Am primit o lecție"

În primăvară, Laszlo Dioszegi garanta că Marius Ștefănescu nu va semna cu FCSB. Acum, omul de afaceri din fruntea clubului covăsnean spune că a primit o lecție.

"Știți cum e în fotbal. Supărarea trebuie să treacă. Timpul rezolvă aproape tot. Vedem ce se întâmplă, nu ne-am gândit ca Ștefănescu să revină la noi, dar niciodată nu voi mai spune niciodată în fotbal. Am primit o lecție și eu cred că am învățat din ea", a încheiat Dioszegi.